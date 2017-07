Trump-Interview in der "New York Times" "Macron liebt es, meine Hand zu halten"

Die Fehde zwischen US-Präsident Donald Trump und den Medien ist keinesfalls ausgestanden - gerade gibt es wieder Kritik an der Praxis, bei einigen Pressekonferenzen des Weißen Hauses keine Kameraaufnahmen zuzulassen. Trotzdem hat sich Trump am Mittwoch mit drei Redakteuren der von ihm oft gescholtenen "New York Times" zusammen gesetzt. Die Zeitung veröffentlichte nun eine Mitschrift des Gesprächs, bei dem es um Themen wie G20, Russland, Hitler und Napoleon und die vermeintlichen Russland-Verbindungen des Präsidenten geht. Einem Faktencheck unterzogen sie seine Aussagen nicht, sondern bildeten sie ohne weitere Einordnung ab.

Die Mitschrift gibt einen Einblick in die Argumentationsweise des mächtigsten Mannes der Welt, der seine Enkeltochter am Rande des Interviews für ihre "guten Gene" lobte. Ein Überblick über die wichtigsten Passagen daraus in deutscher Übersetzung (das englische Original finden Sie hier):

Trump über seine Rede in Polen: "Ich habe den meisten Zuspruch im Ausland bekommen. Also bin ich nach Polen gefahren und habe eine Rede gehalten. Meine Feinde in den Medien, meine Feinde sagen, es war die beste Rede die jemals von einem Präsidenten auf ausländischem Boden gehalten wurde."

Der Handschlag im Video:

Zu seinem ausgebliebenen Handschlag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel: "Ich habe eine sehr gute Beziehung zu Merkel. Wissen Sie, was mit Merkel passiert ist? Ich saß also in einem Stuhl. Wir haben da seit zwei Stunden gesessen. Also ist es nicht so nach dem Motto: 'Hallo, schön dich zu sehen'. Dann kommt die Presse herein. Ich glaube, jemand rief: 'Schüttle ihre Hand, schüttle ihre Hand!' Ich habe das nicht einmal gehört. Ich habe ihre Hand nicht geschüttelt, weil wir da schon so lange saßen."

Über die G20-Sitzordnung während des Abendessens in der Elbphilharmonie: "Ok, wir sitzen also an diesem großen Tisch. Und die Ehefrauen sind getrennt von ihren Ehemännern, das machen sie manchmal, und manchmal nicht. Aber sie [die G20-Planer, Anm. d. Red.] haben es getan. Es ist immer einfacher, wenn sie es nicht machen, weil man dann jemanden hat, mit dem man reden kann, richtig? Und ich saß neben der Frau des argentinischen Präsidenten - eine nette Frau, die Englisch spricht. Und die Frau des japanischen Präsidenten, Mister Abe. Großartige Beziehungen. Also ich sitze da. Es gab nur einen Übersetzer für Japanisch, weil es sonst noch schwieriger gewesen wäre. Aber ich habe den Abend mit ihr wirklich genossen, sie ist eine liebenswürdige Frau - und alles zusammengenommen war gut."

Zu seinem zweiten Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin während des G20-Essens: "Sie [Melania Trump, Anm. d. Red.] saß neben Putin und noch jemandem, und so war das. Das Essen war im Gange und bevor das Dessert kam bin ich rüber gegangen, um ihr Hallo zu sagen, und da habe ich auch Putin begrüßt. Wirklich nur Anstandshalber. Es war kein langes Gespräch, wissen Sie, es könnten so 15 Minuten gewesen sein. Wir haben einfach über Sachen gesprochen. Tatsächlich war es sehr interessant, wir haben über Adoptionen gesprochen."

"Ich glaube, ich habe eine großartige Sache getan für das amerikanische Volk." Zu den Russland-Verbindungen: "Ich mache kein Geld in Russland. (...) Ich habe keine Immobilien in Russland. Sie sagen, ich habe Gebäude in Russland. Das habe ich nicht. Sie sagen, ich habe in Russland Geschäfte gemacht. Das habe ich nicht. Das ist nicht mein Ding."

Zudem distanzierte er sich öffentlich von seinem Justizminister Jeff Sessions. Nur bei einer Frage wich Trump vehement aus: Was denn in der E-Mail gemeint gewesen sei, die sein Sohn Donald Trump Jr. veröffentlicht hatte. Darin hieß es, dass das Treffen mit der russischen Juristin, die angeblich Pikantes über Hillary Clinton weitergeben wollte, zu der Unterstützung der russischen Regierung für den Wahlkampf Donald Trumps gehöre. Er habe die E-Mail erst nicht gekannt, setzt Trump an und versucht mehrfach, das Thema zu wechseln. Schließlich sagt er, er sei nie wirklich tief in die Materie eingestiegen.