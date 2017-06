Auftritt in Iowa Trump tankt auf

Die Mauer, klar, die ist auch noch dran. "Wir werden die Mauer bauen", ruft Donald Trump. "Ich bin ja ein Baumeister. Das ist das, was ich liebe." An der Grenze zu Mexiko gebe es viel Sonne und viel Hitze, und er wolle jetzt mal was erzählen, was er noch niemandem erzählt habe. "Wir denken darüber nach, eine Solarmauer zu bauen", ruft er: "Große, wunderbare Solarzellen." Auf diese Weise würde die Mauer ihre eigene Energie machen und sich selbst bezahlen. Durch die Halle rauscht lauter Jubel.

"Meine Idee", sagt Trump und tippt mit dem Zeigefinger an seinen Kopf.

Trump ist nach Cedar Rapids im ländlichen Iowa gekommen, wo die Sonnenenergie weniger ausgeprägt ist, hier weht eher der Wind, aber das ist jetzt mal egal. Iowa ist eine von Trumps Lieblingsdestinationen, der Staat ist weit weg von den Metropolen, die Menschen beten viel und interessieren sich wenn überhaupt nur peripher dafür, wie in der Hauptstadt über ihn geredet wird.

Der US-Präsident hat keinerlei Probleme, die Halle im Stadtzentrum vollzukriegen. 6000 Menschen sind gekommen. Für viele Wähler hier ist der Milliardär immer noch ein Held, der Amerika seinen Stolz zurückgeben will. In diesen Tagen ist das eine schöne Sache für Trump, denn so richtig gut ist die Resonanz ja derzeit nicht, was seine Präsidentschaft angeht. Er steht im Fokus der Ermittler, seine Mannschaft ist in Unordnung, international wächst das Chaos. Alles weit weg, jedenfalls für den Moment. "Es ist immer wunderbar, diesen Washingtoner Sumpf zu verlassen", ruft Trump.

Es ist ein ziemlich rasanter Auftritt, 30 Minuten soll er reden, am Ende werden es 70. Vielleicht liegt es an Georgia. Dort haben die Demokraten schon wieder ein Rennen um einen Kongresssitz verloren, und das tut der Partei sehr weh, weil sie aussieht wie eine Mannschaft, die das Siegen verlernt hat. Nun steht der Präsident ein ganz klein bisschen gestärkt da, und wer Trump kennt, weiß, welch eine Genugtuung es für ihn ist, dass seine Gegner sich verspekuliert haben.

"Könnt Ihr das fassen?"

"Die Demokraten reden sich jetzt mit dem Wetter raus, könnt Ihr das fassen?", ruft er. "Stellt euch mal vor, wir hätten in Georgia verloren. Dann hätten alle gesagt, das sei die dickste Schlappe in der Geschichte der USA!" Da stehen sie auf in der Halle, und Trump reckt den Daumen. Sollen sie doch alle reden.

Ich bin immer noch da, und so rasch verschwinde ich auch nicht, das ist die Botschaft, die Trump seinen Anhängern in Cedar Rapids mitgebracht hat. Es geht bei ihm ja immer alles ziemlich schnell, an einem Tag unten, am anderen wieder oben, und nun haben manche Republikaner Angst davor, er könnte das Ergebnis von Georgia als Zustimmung zu seiner Amtsführung überinterpretieren. Er sieht seine Leistung als Präsident jetzt schon als historisch an, das macht er auch in Cedar Rapids klar.

KAREN HANDEL FOR CONGRESS. She will fight for lower taxes, great healthcare strong security-a hard worker who will never give up! VOTE TODAY — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20. Juni 2017

"Versprechen gemacht, Versprechen gehalten", prangt an den Wänden. "Versprechen gehalten" ist auch das WLAN-Passwort. Dann zählt Trump auf: Supreme-Court-Richter durchgesetzt, die Kohle wiederbelebt, Börse angekurbelt. "Dann habe ich das desaströse Klimaabkommen gekündigt", ruft Trump. "Und das transpazifische Freihandelsabkommen TPP auch. Aber darüber reden wir ja schon gar nicht mehr, das war schon so früh. Bye-bye, TPP." Und seine Leute winken. Bye-bye.

Ach, und immer diese Kritik. "Die Leute sagen, ich hätte noch keine Gesundheitsreform umgesetzt. Dabei bin ich bin erst seit fünf Monaten im Amt!" Oder die Beschwerden über die Goldman-Sachs-Banker, die er ins Kabinett geholt hat. Die seien reich, klar. "Aber in bestimmten Positionen will ich keine armen Leute haben!" Frei nach dem Motto: Ich nehme es mit ganz Washington auf, da brauche ich Profis.

Den Teleprompter beachtet Trump kaum, er hüpft von der Einwanderungspolitik zur "berühmten Rolltreppenfahrt" am Tag der Verkündung seiner Kandidatur vor zwei Jahren, von den "Bikern für Trump" zu Nordkorea: "Schaut euch Otto an, der wunderbare Otto. Ist da rübergegangen als gesunder, hübscher Junge." Die Rede hat so gut wie keine Struktur, aber in der Halle scheint das niemanden zu stören. Sie feiern ihn wie einen angeschlagenen Boxer, der in die nächste Runde geht, obwohl seine Ärzte ihm vom Weitermachen abraten.

"Wir lieben dich", schreit eine junge Frau. "Danke dir, mein Schatz", ruft Trump.

Die Basis steht - jedenfalls in Cedar Rapids

Kein Wort zu Russland, keines zu den Schwierigkeiten im Kongress oder der Blamage bei seinem Einreisestopp. Trump will die Wahrnehmung der Amerikaner verändern, sie sollen nur noch das glauben, was sie wollen, und das sehen, was sie sich aussuchen. Deshalb seine Angriffe auf die "Experten" und die "Elite" in Washington, D.C., deshalb sein Versuch, die Presse als Messinstanz zu delegitimieren. Sind die Fakten erst relativiert, ist alles möglich. Auch ein Wahlsieg 2020. Das ist sein Kalkül.

Es gibt Umfragen, die zeigen, dass die Skepsis in seiner Kernwählerschaft wächst und nur noch Zweidrittel der Republikaner ihn rückhaltlos unterstützen. In Cedar Rapids kann man allenfalls leichte Vorbehalte spüren. "Naja", sagt Marc Catovic, der seit zehn Jahren im Ort als Handwerker arbeitet, "von mir aus könnte seine Präsidentschaft ein wenig ruhiger ablaufen." Die Krankenschwester Marie Holsow findet, dass Trump sich zu häufig selbst im Weg steht. "Manchmal denke ich: Mensch, Trump - halt doch einfach mal deinen Mund." Und die lokale Zeitung wundert sich über Trumps Auftritt. "Sie haben gewonnen. Jetzt braucht es keine Wahlkampfveranstaltungen", heißt es in einem offenen Brief an den Präsidenten. Aber ansonsten hat man hier den Eindruck: Die Basis steht.

Trump tut das sichtlich gut. Er glaubt für den Moment wieder an den großen Wurf. Er verspricht die "größte Steuerentlastung in der Geschichte", die rasche Grenzsicherung und eine Gesundheitsreform. "Wenn die Demokraten nur ein paar Stimmen geben würden, wäre alles so kinderleicht." Aber was soll's. Er werde es schon richten. "Glaubt mir", ruft Trump: "Meine größten Dinger kommen erst noch."