+++ Newsblog +++ Trump in Israel gelandet 

11:20 Uhr

Die Air Force One mit dem US-Präsidenten an Bord ist in Tel Aviv gelandet. Bei seiner Ankunft auf dem internationalen Flughafen Ben Gurion soll Trump von Israels Staatspräsident Reuven Rivlin und Premier Netanyahu begrüßt werden. Israelische Medien berichteten am Sonntag, Netanjahu habe alle seine Minister dazu verdonnert, an der Empfangszeremonie teilzunehmen. Die Zeitung "Haaretz" berichtete, mehrere Minister wollten nicht teilnehmen, weil kein Handschlag Trumps mit ihnen vorgesehen sei. Das US-Vorbereitungsteam habe wegen der örtlichen Hitze auf einer kurzen Zeremonie bestanden.

Nach seiner Ankunft fliegt Trump mit dem Hubschrauber nach Jerusalem zu einem Treffen mit Rivlin in dessen Amtssitz. Israel setzt mehr als 10.000 Polizeikräfte zur Sicherung des Besuchs ein, zentrale Straßen sollen gesperrt werden.

Nach einem der Klagemauer in Jerusalems Altstadt trifft sich Trump mit Netanyahu. Am Dienstag reist er zu einem Gespräch mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas nach Bethlehem. Nach einem Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und vor seiner Weiterreise nach Rom will der US-Präsident im Israel-Museum in Jerusalem eine Ansprache halten. Es wird erwartet, dass er sich zu Grundzügen einer Friedensregelung äußert.

10:50 Uhr

Ein Besuch der Geburtskirche in Bethlehem steht nicht mehr auf dem offiziellen Zeitplan der Reise von US-Präsident Trump. Der aktualisierte Ablauf wurde an mitreisende Journalisten in Jerusalem verteilt. Trumps Besuch war verschiedenen Angaben zufolge vorläufig für Dienstag vorgesehen. Ein Grund für die Aktualisierung wurde in Jerusalem nicht genannt. Die Geburtskirche in Bethlehem ist eines der ältesten Gotteshäuser der Welt. Nach christlicher Überlieferung wurde sie über der Höhle gebaut, in der Jesus zur Welt kam.

10:47 Uhr

Kurz vor der Ankunft von Donald Trump hat sich in Tel Aviv ein Zwischenfall ereignet: Ein Auto erfasste mehrere Fußgänger. Medien berichten von fünf Verletzten. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Israelische Medien hatten zunächst von einem möglichen Anschlag geschrieben und berichtet, ein arabischer Autofahrer habe im Stadtzentrum absichtlich Passanten gerammt.

10:30 Uhr

In Israel ist Kritik an dem milliardenschweren Waffendeal zwischen den USA und Saudi-Arabien laut geworden. "Das ist eine Sache, die uns wirklich beunruhigen sollte", sagte Energieminister Juval Steinitz, wie seine Sprecherin bestätigte. "Saudi-Arabien ist ein feindliches Land." Es müsse gewährleistet sein, dass Israel seinen militärischen Vorsprung beibehalte. US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag mit Saudi-Arabien ein gigantisches Waffengeschäft in Höhe von rund 110 Milliarden Dollar (knapp 100 Milliarden Euro) abgeschlossen. Über einen Zeitraum von zehn Jahren schlossen die USA mit Saudi-Arabien Geschäfte im Wert von mehr als 350 Milliarden Dollar ab.

10:11 Uhr

Der Presseflieger ist eben in Tel Aviv angekommen, berichtet SPIEGEL-Korrespondent Christoph Scheuermann, die Air Force One mit dem US-Präsidenten an Bord folgt etwas später. Den angenehmen Teil der Reise hat Donald Trump jetzt hinter sich, nach Schwerttänzen und Teezeremonien in Riad (lesen Sie hier den Newsblog), in Israel wird er auf dem Boden der Realität landen.

Christoph Scheuermann/ DER SPIEGEL Die Journalisten sind bereits in Tel Aviv gelandet

Trump hatte versprochen, den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern ein für allemal zu lösen, aber das verspricht sich im Wahlkampf natürlich leicht. Beim Dinner mit Premierminister Netanyahu heute abend und beim Treffen morgen mit Palästinenserpräsident Abbas wird er sehen, wie weit die Positionen auseinanderliegen. Das Nato-Treffen am Donnerstag in Brüssel und der G7-Gipfel auf Sizilien werden wohl ebenfalls nicht sehr gemütlich für den Mann, der das Verteidigungsbündnis obsolet nannte, sich über den Brexit freute und das europäische Projekt für eine Spinnerei von Bürokraten hält.

09:55 Uhr

Donald Trump ist auf dem Weg nach Israel - nach zwei Tagen Staatsbesuch in Saudi-Arabien. Der US-Präsident fliegt von Riad nach Tel Aviv - und schreibt damit Geschichte, denn bisher hat es keinen offiziellen zivilen Direktflug auf dieser Route gegeben. Israel und Saudi-Arabien unterhalten keine diplomatischen Beziehungen, Saudi-Arabien erkennt den Staat Israel nicht an. Nach Angaben der israelischen Luftfahrt wisse man von keinem Flugzeug, das jemals aus Saudi-Arabien kommend dort gelandet sei. Das Flugzeug der Presse, die Trump begleitet, landete auf der Strecke von Riad nach Tel Aviv zwischen.

09:47 Uhr

Iran hat sarkastisch auf die scharfen verbalen Angriffe von US-Präsident Donald Trump und dem saudischen König Salman beim US-islamischen Gipfel in Riad reagiert. "Gerade in der Bastion der Demokratie und des Maßhaltens (Saudi-Arabien) attackiert der US-Präsident Iran kurz nach einer demokratischen Wahl", schrieb Außenminister Mohammed Dschawad Sarif auf seiner Twitter-Seite am Montag mit Blick auf die Präsidentenwahl am Freitag.

Iran—fresh from real elections—attacked by @POTUS in that bastion of democracy & moderation. Foreign Policy or simply milking KSA of $480B? pic.twitter.com/ahfvRxK3HV — Javad Zarif (@JZarif) 21. Mai 2017

09:35 Uhr

Die sozialen Netzwerke sind voll mit Fotos und Filmen von Donald Trumps Besuch in Saudi-Arabien - darunter der US-Präsident beim Schwerttanz. Ein offizielles Bild zeigt, wie der US-Präsident, König Salman und der ägyptische Präsident Sisi ihre Hände auf eine leuchtende Kugel legen - bei der Eröffnung des Globalen Zentrums für den Kampf gegen extremistische Ideologie in Riad. Wie könnte die Bildunterschrift zu diesem Foto lauten? (Lesen Sie hier eine Analyse zu Trumps Rede in Riad.)