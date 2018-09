In Las Vegas treten sie alle auf, die Stars der Siebziger- und Achtzigerjahre. Barry Manilow, Pia Zadora, David Copperfield. Ja, und Donald Trump. Nur: Der ist jetzt Präsident.

"Es läuft super. Noch nie hat eine Regierung in zwei Jahren so viel geschafft wie meine", ruft Trump. Vor ihm stehen gut 2000 seiner treuesten Anhänger und rufen: "USA, USA, USA."

Trump ist nach Las Vegas gekommen, um seiner Basis einzuheizen. Natürlich sind da die üblichen Fans mit den roten "Make America Great Again"-Mützen. Es gibt Trump-T-Shirts zu kaufen und aus den Musikboxen dröhnen Hits der Rolling Stones, von Elton John und von Luciano Pavarotti. Ganz so wie im letzten Wahlkampf.

AFP Trump-Anhänger in Las Vegas

Trotzdem ist diesmal vieles anders. Trump ist nicht mehr der Außenseiter, der nichts zu verlieren hat. Jetzt sitzt er im Weißen Haus und muss seine Macht verteidigen. Trump steht unter Druck. Die Republikaner müssen bei den Midterm-Wahlen um ihre Mehrheiten im Kongress kämpfen. Es könnte knapp werden: In den Umfragen stehen Trumps Beliebtheitswerte im Durchschnitt bei etwa 40 Prozent. Mehr als 50 Prozent der Amerikaner geben an, mit seiner Arbeit unzufrieden zu sein. Die Abfolge von Affären wie dem Stormy-Daniels-Skandal, das Enthüllungsbuch von Bob Woodward oder die Russlandermittlungen hinterlassen ihre Spuren.

Deshalb könnten die Midterms zu einer Denkzettel-Wahl für Trump werden. Es droht ein Fiasko. Aber Trump will die Stimmung in den verbleibenden Wochen quasi im Alleingang drehen. Er will es wieder allen zeigen und einen Überraschungssieg erzielen. Deshalb reist er durch das ganze Land, absolviert pro Woche mindestens zwei große Wahlkampfauftritte. Er will seine Basis motivieren, auf jeden Fall zur Wahl zu gehen. Zumindest in Las Vegas gelingt ihm das. Die Menge ist begeistert.

"Ein Präsident, der für Amerika kämpft"

Trump setzt auf die typische populistische Mischung aus hemmungsloser Prahlerei und Attacken gegen seine Gegner. Mal gibt er den souveränen Sieger, dann wieder den alten zornigen Mann.

"Wir werden unser Land stärker machen als je zuvor. Wir werden es reicher machen als je zuvor", ruft er. Und: "Wir werden uns nicht bei anderen Ländern für unsere Erfolge entschuldigen. Ihr habt jetzt endlich einen Präsidenten, der für Amerika kämpft." Die Menge jubelt: "Trump, Trump, Trump."

Bei den Midterms wählen die Amerikaner alle 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses neu. Im Senat geht es um 35 der 100 Sitze. Die meisten Umfragen sagen voraus, dass die oppositionellen Demokraten gute Chancen haben, im Repräsentantenhaus die Mehrheit zu erobern. Im Senat schien die republikanische Mehrheit bislang sicher zu sein. Doch auch dort muss sich Trump nun Sorgen machen. Einige sicher geglaubte Sitze scheinen zu wackeln, das sagen zumindest die Umfragen.

Nevada ist beim Kampf um den Senat für Trump einer der wichtigsten Staaten. Hier steht der Republikaner Dean Heller zur Wiederwahl, ein treuer Freund des Präsidenten. Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit seiner demokratischen Herausforderin Jacky Rosen voraus. Fallen nur drei oder vier Senatssitze wie der in Nevada in die Hände der Demokraten, wäre die Mehrheit der Republikaner wohl auch dort passé.

Für Trump wäre ein Kongress, in dem die Demokraten beide Häuser kontrollieren, ein Albtraum. Die Demokraten könnten dann praktisch jedes seiner politischen Projekte stoppen, alle Neubesetzungen von Top-Posten in der Regierung verhindern und womöglich sogar ein Amtsenthebungsverfahren wegen der Russlandaffäre gegen ihn einleiten.

"Trump macht einen prima Job"

Wie ernst die Lage ist, versucht er seinen Anhängern in Las Vegas klarzumachen. "Geht wählen", ruft er. "Wählt für die Kandidaten der Republikaner. Ich will am 6. November eine große Siegesrede halten. Wir dürfen uns nicht von den Demokraten unsere Arbeit kaputt machen lassen."

AP Trump in Las Vegas

Im Publikum steht Gary Farmer, 62. Er ist ein Fan der ersten Stunde, hat für Trump schon in den Vorwahlen gestimmt. Auf dem Kopf trägt er eine Mütze der "National Rifle Association", dem Verein der Waffenfreunde. Wie sieht er den Präsidenten heute? "Die Leute stehen immer noch zu ihm. Er macht einen prima Job", sagt Gary. Er ist sich sicher: "Trump meint es doch gut. Er will, dass es der ganzen Welt besser geht. Aber viele Leute verstehen das nicht."

Ähnlich sieht es, Michael, 53, Anwalt. Er hat zusammen mit seinem Cousin Brian, 60, fast eine Stunde bei mehr als 30 Grad Hitze angestanden, um Trump zu sehen. "Ich bewundere Trump mehr denn je", sagt er. "Er kämpft wie ein Löwe für ein starkes Amerika. Seine Gegner in den Medien und im FBI wollen ihn mit Lügen zur Strecke bringen. Aber das wird ihnen nicht gelingen."

"Gott schütze den Kapitalismus"

Trump ist fast fertig mit seiner Rede. Jetzt ist er gerade wieder zornig. Er attackiert die " Fake News"-Medien. Das Publikum dreht sich zu den Journalisten um, buht sie aus. "Die Fake News Medien sind die besten Verbündeten der Demokraten", ruft Trump. "Viele sind unehrlich und korrupt." Ein breitschultriger Trump-Fan mit Baseball-Mütze zeigt den Reportern drohend die Faust. Andere schreien wütend: "Verbrecher." Es ist ein unheimlicher Moment.

REUTERS Trump-Fan in Las Vegas

Dann ist der Auftritt auch schon wieder zu Ende. Trump muss weiter, nach Missouri. Auch dort will er seine Basis in Schwingung versetzen.

Wayne Allyn Root, ein stramm rechter Radio-Kommentator, spricht zur Menge im Saal. Er wiederholt, worum es bei den Wahlen geht: "Wenn wir den Kongress verlieren, ist das das Ende von Trump. Und das Ende von Trump ist das Ende von Amerika. Gott schütze Amerika. Gott schütze den Kapitalismus. Und Gott schütze Donald Trump."

