Rede zur Einwanderungspolitik: Ganz der Alte

Für Donald Trump ist es der vielleicht wichtigste Abend seit seiner Nominierung als Präsidentschaftskandidat. Ein paar Tausend Anhänger haben sich im Convention Center von Phoenix im US-Bundesstaat Arizona versammelt, die Menge macht schon vor Trumps Auftritt klar, was sie von ihrem Kandidaten erwartet: "Bau' die Mauer", schallt es im Chor durch die Halle.

Für Trump ist es ein heikler Auftritt. Seine Ankündigung, die rund elf Millionen Einwanderer abzuschieben, die ohne legalen Aufenthaltsstatus in den USA leben, zählt zum Kern seiner Politik. Sein Versprechen, Amerikas Grenze zu Mexiko durch den Bau einer Mauer zu sichern, hat ihn bei vielen weißen Amerikanern populär gemacht. Seine Anhänger erwarten, dass er Härte zeigt, nicht Milde. Doch zuletzt mischten sich in seine rassistische Rhetorik differenziertere Töne.

Er hat angedeutet, wer seit Jahren in den USA lebe, Arbeit habe und Steuern nachbezahle, könne eventuell bleiben. Er hat eingeräumt, die Abschiebung aller elf Millionen Einwanderer sei kaum praktikabel. Sein Sohn Donald Junior spricht von "Baby-Schritten". "Unter dem Einfluss all der Berater muss er offenbar seinen Ton mäßigen", sagt Jesse Taylor, 38, der mit seiner Freundin ins Convention Center gekommen ist, um Trump zu hören. Taylor ist nicht sicher, ob er das hören will.

Der Grund für die Zwischentöne ist offenkundig. In den nationalen Umfragen liegt Trump seit Wochen stabil um die fünf Prozentpunkte hinter Hillary Clinton, von den entscheidenden Swing States wie Ohio, Pennsylvania oder Florida würde er heute keinen einzigen gewinnen. Selbst Arizona, das in den vergangenen 60 Jahren mit einer Ausnahme stets an die Republikaner fiel, scheint nicht mehr sicher.

"Schieb sie ab!"

Trump muss jetzt auch nach Phoenix fliegen, um einen bereits gewonnen geglaubten Bundesstaat wie Arizona zu verteidigen. Vor allem aber muss er andere Wählerschichten als bislang erreichen. Trump richte sich mit abwägenden Worten an "gebildete Weiße mit Hochschulabschluss, denen er vermitteln will, dass er moderat sei, wenngleich er seine inhaltliche Position kein bisschen ändert", sagte der Politik-Professor Louis Chicano von der Universität von Chicago-Irvine zur Zeitung "USA Today".

Aber als Trump am Mittwochabend auf die Bühne tritt, ist von Mäßigung nichts zu spüren. "Wir werden fair und mitfühlend jedem gegenüber sein", ruft er. "Aber unser größtes Mitgefühl gilt dem amerikanischen Volk." Es ist seine Wir-gegen-die-Rhetorik, mit der er Identität durch Abgrenzung schafft. Später holt er elf Mütter und Väter auf die Bühne, die Familienangehörige verloren haben und dafür Einwanderer verantwortlich machen. "Viele illegale Einwanderer sind leider nur niedrigqualifizierte Arbeiter", sagt Trump. "Schieb sie ab!", brüllt eine Frau.

Monatelang hat Trump an den Details gearbeitet, an diesem Abend präsentiert er einen Zehn-Punkte-Plan zur Einwanderungspolitik. Unter anderem will Trump:

eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen

Einwanderer ohne gültige Papiere solange inhaftieren, bis sie abgeschoben werden

rund zwei Millionen Einwanderer, denen Straftaten vorgeworfen werden, "am ersten Tag meiner Amtszeit abschieben"

die Amnestie, die Präsident Barack Obama für etwa fünf Millionen Einwanderer verfügt hatte, zurücknehmen

eine schwarze Liste von Krisenstaaten wie Syrien oder Libyen erstellen, für die Visa nur noch in Ausnahmefällen erlassen werden

Als Trump den Ausbau der Grenzpolizei ankündigt, kann er der Versuchung nicht widerstehen, eine Stammtisch-Bemerkung über seine Konkurrentin Hillary Clinton einzustreuen: "Vielleicht schaffen sie es ja, sie ebenfalls zu deportieren." Seine Anhänger antworten: "Sperrt sie ein!"

In der aufgeheizten Stimmung geht unter, dass Trump sich stillschweigend von seiner Forderung verabschiedet, alle elf Millionen Einwanderer ohne gültige Papiere abzuschieben. Aber die Details sind seinen Anhängern egal, die große Geste zählt. An diesem Abend hat der Kandidat seine Kernwähler bedient, nicht die gesellschaftliche Mitte.

Betriebsausflug nach Mexiko

Auf dem Weg nach Arizona hat Trump noch einen kurzen Abstecher nach Mexiko eingeschoben, für einen Besuch beim mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto. Es war Trumps erstes Gespräch mit einem Staatsoberhaupt überhaupt. Im Juni vergangenen Jahres hatte er seine Bewerbung mit einer pauschalen Tirade gegen vermeintlich kriminelle Mexikaner eröffnet, die in dem wenig diplomatischen Satz mündete: "Sie sind nicht unser Freund, glaubt mir." Peña Nieto wies Trumps Forderung nach einer Mauer stets kühl zurück, lud ihn aber dennoch zum Gespräch ein.

Für Trump birgt der Besuch große Risiken – und zeigt zugleich, wie kritisch es um seine Bewerbung steht. Er hat kein Amt inne und kann mit keinen Konsequenzen drohen, wenn die Mexikaner seiner Forderung nicht nachkommen. Er muss darauf hoffen, dass ihn der gemeinsame Auftritt mit dem mexikanischen Staatsoberhaupt präsidial erscheinen lässt.

Die Rolle des Staatsmannes gelingt ihm leidlich. In Mexiko-Stadt steht er vor der Staatsflagge des Nachbarlandes und nennt dessen Präsidenten in wohltemperierten Worten einen "Freund". Wandel durch Annäherung hätte das zu Zeiten des Kalten Krieges wohl geheißen.

War die Finanzierung der Mauer ein Thema?

Aber natürlich unterstützt Peña Nieto keinen Mauerbau – und nutzt die Gelegenheit, um seinen Besucher genussvoll bloßzustellen: Nachdem Trump auf Nachfrage behauptet, die Frage der Finanzierung der Mauer sei kein Thema gewesen, twitterte der mexikanische Präsident später, er habe Trump gleich "zu Beginn der Unterhaltung klar gemacht, dass Mexiko nicht für die Mauer zahlen wird".

Am Abend dann versucht Trump, den Besuch zu einem Sieg umzuinterpretieren. "Mexiko wird zu 100 Prozent für die Mauer bezahlen", ruft er seinen Anhängern in Phoenix zu. "Sie wissen es vielleicht noch nicht, aber sie werden bezahlen müssen." Aus dem seriösen Politiker, der mit dem mexikanischen Präsidenten konferiert, ist binnen Stunden wieder der Wir-gegen-die-Kandidat geworden.

Aber auch die lautesten Sätze können nicht übertönen, dass Trump als Polit-Novize aus Mexiko-Stadt zurückgekehrt ist, der wenig vorzuweisen hat außer einem höflichen Gespräch mit anschließendem gemeinsamem Auftritt vor der Presse. Die zuweilen zu übermenschlicher Größe aufgeblasene Figur des Kandidaten wirkt, als sei ein Teil ihrer Luft entwichen. An diesem Wahlkampfmittwoch zeigt sich, wie schwer Trump der Spagat fällt zwischen radikalen Forderungen, die seine Kernklientel bedienen, und gemäßigten Adressen an die gesellschaftliche Mitte.