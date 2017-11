Trump auf Staatsbesuch in Südkorea Ein bisschen zahm muss sein

Der kleine Vorplatz des Deoksugung-Palastes im Herzen Seouls ist ein beliebter Ort für Demonstrationen und Debatten. Doch an diesem Dienstag geht es hier ganz besonders hoch her. Der Grund: Donald Trump.

Dutzende Menschen scharen sich vor dem fast 600 Jahre alten Gebäude- und Gartenkomplex, um den US-Präsidenten zu begrüßen. Viele sind ältere Männer, sie schwenken südkoreanische Flaggen und das US-Sternenbanner, tragen Trommeln, Tamburine und Plakate. "God be with President Trump", ist zu lesen und "I love the USA". Irgendwo dudelt die amerikanische Nationalhymne.

Nicht alle freuen sich. Eine zunächst noch kleine, aber laute Fraktion jüngerer Leute liefert sich hitzige Wortgefechte mit den Trump-Fans. Sie brüllen sich heiser, gestikulieren wild: "Wir wollen die Amerikaner nicht mehr!"

Trumps Staatsbesuch in Südkorea, die kürzeste, doch symbolträchtigste und diplomatisch brisanteste Etappe seiner Asienreise, entzweit die Menschen im Land. Wie in den USA polarisiert Trumps Präsenz auch hier und verschärft die Gegensätze in den politischen Lagern.

Südkoreas historische Freundschaft mit den USA schwächelt sowieso seit Längerem. Nun hat Trumps Rhetorik den Atomkonflikt mit Nordkorea auf die Spitze getrieben, und dazu kommt, dass die unter Trump unberechenbarer gewordenen USA ihre Führungsrolle langsam an China verlieren.

"Die Zeiten ändern sich", sagt der Künstler Adrian Yoon, der sich in seinem kleinen Café über den Besucherrummel freut. "Früher standen alle hier felsenfest zu den USA. Jetzt ist es halbe-halbe."

Trump bekommt freilich erst mal nur die eine Seite zu sehen, als er mittags in der südkoreanischen Hauptstadt eintrifft. Die Zehn-Millionen-Metropole hat für den Staatsgast buchstäblich den roten Teppich ausgerollt.

Am Gwanghwamun-Platz, der Prachtmeile mit ihren enormen Bronzestatuen alter Helden und Herrscher, sind die Banner beider Staaten gehisst, zwei pro Mast, harmonisch gepaart. Kilometerweit stehen die Polizisten an der Route Spalier, auf der sich Trumps Konvoi durch das Zentrum aufs Blaue Haus zubewegt, der Residenz von Präsident Moon Jae In.

Patriotische Lieder schallen aus herbeigekarrten Lautsprechern, ihr Echo überschlägt sich zwischen den Wolkenkratzern der Innenstadt. Hinter den Barrikaden jubeln die Massen. Sie singen und winken mit Fähnchen, als Trumps Konvoi vorbeirollt, vor ihnen hat sich eine farbenprächtigen Ehrengarde aufgebaut.

Dieser Empfang muss Trump gefallen. Vor allem nach dem eher verhaltenen Auftakt seiner Reise in Japan, wo ihm auch noch die Hiobsbotschaften aus der Heimat die Stimmung - und die Schlagzeilen - verdarben. In Seoul hingegen trübt ihm, auf den ersten Blick jedenfalls, nichts die Laune. Moon zitiert zur Begrüßung sogar Trumps Slogan: "Making America Great Again."

Dabei hat auch Moon dieser Visite nicht nur mit Freude entgegengesehen, zumal Trump nur 24 Stunden bleibt - halb so lange wie in Japan und danach in China. Hinzu kommen politische Gegensätze: Die Ansichten des Linkspolitikers Moon - der erst seit Mai regiert, nachdem die Konservative Park Geun Hye wegen Korruption aus dem Amt gekippt worden war - stehen denen Trumps oft direkt entgegen, vor allem in puncto Nordkorea.

Trump setzte bisher auf militärische Drohgebärden und reizte Nordkoreas Diktator Kim Jong Un damit gefährlich. Moon hofft der Krise dagegen mit Diplomatie und wirtschaftlichem Druck beizukommen - was ihm den Zorn Trumps einbrockte: "Appeasement", schimpfte der.

Moon, 64, steht für einen allmählichen Paradigmenwechsel im Verhältnis Südkoreas zu den USA: Man ist zwar bis heute dankbar für die Rolle der Amerikaner in der Vergangenheit als Retter und Schutzmacht. Aber viele nehmen nicht mehr blind hin, dass sie das ihre Souveränität kostet. Erst recht nicht jetzt, da die neue Regierung in Washington diese Rolle nun an Bedingungen knüpft - eine Kosten-Nutzen-Rechnung, die nur Amerika nutzt.

Umfragen zufolge sehen 64 Prozent der Südkoreaner eine Verschlechterung der Beziehungen. Warum? Drei Viertel haben kein Vertrauen in Trump.

Trump verzichtet auf das übliche Säbelrasseln

"Lohnt sich die Allianz mit den USA noch?", fragt der Publizist Se-Woong Koo nur Stunden vor Trumps Ankunft in einem Essay für die "New York Times", die auch hier viel gelesen wird. "Wenn dieser Partner unzuverlässig wird, ist es Zeit, die Idee zu hinterfragen, dass die Allianz sakrosankt ist."

Aber es ist, als habe Trump - oder zumindest das Beraterteam, das ihn mit wechselndem Erfolg steuert - diesmal verstanden, welchen Wert ein harmonischer Besuch haben kann, auch ohne Tischfeuerwerk. Zwar spricht er in Seoul die militärische Macht der USA in der Region mehrmals an und inspiziert auch hier, wie schon in Japan, zuallererst die Truppen. Auf das Säbelrasseln, das manche erwartet hatten, verzichtet er allerdings.

Im Gegenteil: Trump entdeckt sogar den Diplomaten in sich. "Ich glaube wirklich, dass es für Nordkorea sinnvoll ist, zum Verhandlungstisch zu kommen und einen Deal zu machen", sagt er nach seinen Gipfelgesprächen hier - obwohl er direkte Kontakte mit Pjöngjang bisher ja kategorisch abgelehnt hat. "Ich sehe eine gewisse Bewegung, ja. Aber warten wir ab."

Auch die andere Reizfrage meidet er: Seit Tagen facht das Weiße Haus Spekulationen an, man wolle Nordkorea vielleicht diese Woche zum Terrorstaat erklären. Trump spricht das wider Erwarten aber nicht an.

Vielleicht merkt er, wie unmittelbar der Atomkonflikt für die Südkoreaner ist. Die nordkoreanische Grenze ist nicht mal eine Autostunde von den bunten, quirligen Straßen Seouls entfernt. Ein Krieg würde die Menschen dem Artilleriebeschuss des feindlichen Nachbarn aussetzen, Hunderttausende würden ums Leben kommen.

Viele in Seoul trauen dem plötzlichen Tonlagenwechsel Trumps allerdings nicht. Am Abend - als Trump und Moon sich bei einem Staatsbankett zuprosten und einander umschmeicheln - versammeln sich draußen mehrere Tausend Menschen wieder auf dem Gwanghwamun-Platz. Genau da, wo Stunden zuvor Trump noch beklatscht wurde, hocken sie nun auf dem Straßenpflaster, vor brennenden Kerzen. Die Botschaft auf den Plakaten lautet diesmal: "Kein Trump - kein Krieg!"