Trumps missglückter Nordkorea-Grenzbesuch Im Frühtau nur Zwerge

Sie haben es sich so toll vorgestellt. Ein Überraschungscoup zum Abschied, eine provozierende "Fuck you"-Geste, der Stinkefinger an den Erzfeind Nordkorea.

Doch Donald Trump, der Mann, der sich stärker wähnt als sonst einer, scheitert an einer Macht, die selbst er nicht dominieren kann. Er scheitert am Wetter.

Bisher machte fast jeder US-Präsident, der Seoul besuchte, einen Abstecher zur nordkoreanischen Grenze, zur sogenannten entmilitarisierten Zone, die in Wahrheit alles andere ist als entmilitarisiert. Die obligatorische Visite soll zeigen, dass man sich nicht einschüchtern lässt vom Regime des Bösen auf der anderen Seite - äquivalent zu einer Berliner Mauerbesichtigung früher.

Als Hype geplant, doch dann kam der Nebel

Trump, so hat das Weiße Haus diesmal vorher erklärt, habe leider keine Zeit, bei nur 24 Stunden, die er in Seoul verbringt, ehe es weiter nach China geht. Doch da stehen Dinge auf dem Programm wie ein "Freundschaftsspaziergang" und eine Kranzniederlegung, da könnte man sicher noch was kürzen. Schnell ahnt jeder in der US-Delegation: Der Grenzbesuch kommt, soll aber als Stunt gehypt werden.

Dabei steckt in der Besichtigung auch mehr als nur Symbolik. Der persönliche Augenschein der Demarkationslinie kann einem US-Präsidenten die Unmittelbarkeit des eskalierenden Atomkonflikts besser verdeutlichen als jedes Power-Point-Briefing.

Und so werden die mitreisenden Journalisten in Seoul am Mittwochmorgen viel früher als geplant aus ihren Hotelbetten geholt. Warum, das erläutert Trump-Sprecherin Sarah Huckabee Sanders: Auf einen Zettel hat sie "DMZ" gekritzelt - "Demilitarized Zone". "Da fliegen wir jetzt hin", sagt sie und fügt hinzu, die Reporter dürften das erst verraten, wenn man wieder zurück sei.

Trump kletterte frustriert zurück in die Limousine

Los geht es, erst im Autokonvoi durch den Morgennebel über die noch fast menschenleeren Straßen der Zehnmillionenstadt. Ein paar joggende Armeesoldaten und Schulkinder mit Rucksäcken starren den schwarzen SUVs hinterher. In der Yongsan-Kaserne, dem Hauptquartier der US-Streitkräfte in Südkorea, steigt die müde Gesellschaft in zwei Hubschrauber um.

Trump klettert in "Marine One", seinen Diensthelikopter, der auf einer Wiese wartet. Das Fluggerät haben die Amerikaner mitgebracht, wie auch seine Präsidentenlimousine ("Beast"). Die Reporter fliegen in einer zweiten Maschine hinterher, einem Chinook, eskortiert von schwer bewaffneten US-Soldaten.

REUTERS Hubschrauber mit US-Präsident Trump und Entourage über Südkorea

Die Hubschrauber knattern über die Außenbezirke von Seoul, die Silhouetten der Wolkenkratzer sind im dichten Morgennebel kaum mehr zu erkennen. Im zu dichten Nebel, wie sich herausstellt: Nach nur 25 Minuten kehren die Maschinen um und fliegen zur Kaserne zurück. "Bad weather call": Die Sicht ist zu schlecht.

Fast eine Stunde warten sie auf einen zweiten Versuch. Trump wechselt wieder zurück ins "Beast". Er sei frustriert und außer sich, so ist zu hören.

Trump hätte Nordkoreas Luftraum verletzten können

Schließlich geben sie auf und kehren zum Hotel zurück. Die ganze missglückte Exkursion hat weniger als zwei Stunden gedauert. Die Ironie: Südkoreas Präsident Moon Jae In wollte Trump eigentlich an der Grenze treffen und wartete auch schon - er wurde zwar ebenfalls umgeleitet, kam aber trotzdem weiter als der Commander-in-Chief der weltgrößten Militärmacht.

Video SPIEGEL ONLINE

"Das hat nicht so geklappt, wie wir's geplant hatten", sagt Sprecherin Sanders. Es sei zu riskant gewesen, durch den Nebel zu fliegen, obwohl die Grenze auf dem Landweg nicht mal eine Stunde entfernt ist. Die Gefahr, dass Trump aus Versehen Nordkoreas Luftraum verletzte, habe man nicht eingehen wollen.

"Wir haben gewartet, so lange wir konnten", sagt Sanders und verweist auf den Terminkalender. Trump hat morgens noch einen Botschaftsempfang, hält eine Rede vor der Nationalversammlung, legt besagten Kranz nieder und fliegt dann nach China. Dort planten sie "seit Monaten ein Event" für ihn, das zeitgebunden sei, denn "es hat mit dem Sonnenuntergang zu tun".

REUTERS No Trump, no war: Proteste gegen den US-Präsidenten in Seoul

Und mit dieser kuriosen Mehrfachbegründung wird der Moment, der zur dramatischsten Schlagzeile dieses Besuchs werden sollte, zur peinlichen Randnotiz dieses Besuchs. Selbst Sanders, die sich sonst nichts anmerken lässt, scheint enttäuscht: "Es ist wichtig, die historische Natur dessen zu betonen, was hätte sein können."