Neue US-Regierung kritisiert Israels Siedlungsbau Der enttäuschte Freund

Benjamin Netanyahu hatte es wohl etwas übertrieben: In den Wochen seit dem Amtsantritt von Donald Trump ließ er 6000 neue Wohneinheiten in den besetzten Gebieten genehmigen. Sogar eine neue Siedlung soll entstehen. Netanyahu setzte auf Rückendeckung durch Washington.

Seine Freundschaft zu Trump zelebrierte er in aller Öffentlichkeit, auch um von den eigenen Problemen zu Hause abzulenken: In Israel drohen ihm mehrere Anzeigen wegen Korruption. Sein Rückhalt in der eigenen Partei schrumpft. Und die Rechten in der Regierung üben massiven Druck aus - sie sehen Trumps Wahlsieg als Chance, Teile des Westjordanlandes zu annektieren.

Doch dann folgte am Donnerstag plötzlich ein Dämpfer von Seiten der US-Regierung. Nach anfänglichem Schweigen kritisierte ein Sprecher Trumps den Siedlungsbau. "Wir glauben zwar nicht, dass die Existenz der Siedlungen ein Hindernis für den Frieden ist, aber der Bau neuer Siedlungen oder der Ausbau von bestehenden Siedlungen jenseits ihrer derzeitigen Grenzen könnte wenig hilfreich sein bei der Erreichung dieses Ziels", heißt es in einer Erklärung des Weißen Hauses. Teile der israelischen Rechten reagierten überrascht und enttäuscht.

Was will Trump? Das Statement zeigt, dass er sich nicht von der bisher gültigen Idee verabschiedet, dass Israel und die Palästinenser Frieden schließen sollen. Der US-Präsident bezeichnet den Frieden im Nahostkonflikt gar als "ultimativen Deal". Offenbar erwartet er, dass die israelische Regierung diese Möglichkeit nicht im wahrsten Sinne des Wortes "verbaut". Wie wichtig die Region ist, hat er unterstrichen, indem er seinen eigenen Schwiegersohn und Berater Jared Kushner zum zuständigen Nahost-Problemlöser ernannt hat.

Allerdings: Kushner kommt aus einer modern-orthodoxen jüdischen Familie, die Geld für Siedlungen im Westjordanland spendete. Trumps Regierung wird also kaum dazu übergehen, wie die Obama-Administration fast jeden neuen Stein in einer Siedlung zu verurteilen.

"Man könnte das Statement auch als großen Sieg für die israelische Rechte sehen", schreibt Chemi Shalev, Kolumnist der Zeitung "Haaretz". Denn demnach seien bereits bestehende Siedlungen kein Hindernis für den Frieden. Das wurde bisher anders gesehen, die Siedler im Westjordanland und in Ostjerusalem galten als einer der größten Störfaktoren. Man sei, so Chalev, Lichtjahre entfernt von vorherigen US-Regierungen, die Siedlungen bisher als "illegal" oder "Illegitim" bezeichnet hätten. Die Warnung vom Donnerstag sei nötig gewesen, weil Israel mit Trump im Rücken begonnen habe, sich aufzuführen wie ein Kind, das seinen großen Bruder in die Schule mitnehme, um Klassenkameraden zu verprügeln.

Experte: "Israels Rechte bekommt mehr Spielraum"

Der Experte Eran Etzion vom Institut für Nahost-Forschung weist auf eine weitere Besonderheit in Trumps Erklärung hin: "Der entscheidende Satz lautet: Wir haben keine Position zur Siedlungsaktivität bezogen." Etzion glaubt, dass diese Nicht-Positionierung durch die US-Administration andauern könnte. Für Trump sei das nützlich: So könnte er es vermeiden, die arabischen Staaten zu verärgern. Gleichzeitig würde er weder Israel noch Personen in seinem direkten politischen Umfeld, die den Siedlungsbau befürworten, allzu sehr vor den Kopf stoßen. "De facto aber bedeutet das, dass die Rechte mehr Spielraum hat, was den Siedlungsbau betrifft", sagt Etzion.

Für Netanyahu ist die US-Kritik am Siedlungsbau in einer Hinsicht vorteilhaft: Sie gibt ihm die Möglichkeit, allzu kühne Vorhaben der Rechten mit Verweis auf Washington abzuwehren oder zumindest zu verzögern - darunter mehrere Gesetzesvorhaben, die de facto zu einer Annektierung von Teilen des Westjordanlandes führen würden. Das nützt Netanyahu, gerade weil in den letzten Tagen verstörende Bilder um die Welt gingen: Sie zeigten die Räumung der illegal auf palästinensischem Privatland erbauten Siedlung Amona, die der Oberste Gerichtshof angeordnet hatte. Jugendliche Siedler verbarrikadierten sich in Häusern, Demonstranten und Sicherheitskräfte lieferten sich brutale Auseinandersetzungen. Es kam zu Verletzten. Ein Parlamentarier der Siedler-Partei Jüdisches Haus verglich die Räumung mit der "brutalen Vergewaltigung einer Frau."

Doch auf lange Sicht sind Trumps überraschende Kurswechsel für Netanyahu eine Gefahr. Der Ministerpräsident hat die Dinge gerne unter Kontrolle. Sollte Trump sich künftig gegen bestehende Siedlungen aussprechen, wirkt Netanyahus Begeisterung für ihn naiv. Sollte der US-Präsident den Kurs der Siedler stützen oder schweigen, macht er den israelischen Premier im eigenen Land von rechts angreifbar. Netanyahu müsste dann weiter nach rechts rücken als ihm lieb ist, die radikalen Kräfte bei den Palästinensern würden erstarken.