Trumps Amerika Day One

Donald Trump verlor keine Zeit. Nur wenige Minuten nach der Amtseinführung setzte er sich mal eben an einen Schreibtisch im Kapitol und ließ sich, umringt von seiner Familie und willfährigen Kongressmitgliedern beider Parteien, die ersten Erlasse vorlegen.

Fünf Dokumente unterschrieb Trump mit wichtiger Miene, während sein Enkel Tristan den Fotografen die Zunge zeigte. Bei jedem Papier kratzte der frischgebackene Präsident mit einem neuen Füller übers Blatt: "Das macht Spaß!" Dann applaudierte er sich selbst, küsste die frischgekürte First Lady Melania und stand wieder auf. Lunchtime.

Das kurze Ritual, buchstäblich zwischen Tür und Angel im President's Room des Senats, war mehr als nur Show. Die Papiere waren zwar meist symbolisch - etwa eine Proklamation, die diesen Tag zum "nationalen Tag des Patriotismus" erklärte, und ein Gesetz, das dem General a.D. James Mattis den sofortigen Weg an die Spitze des Pentagons ebnet.

Trotzdem: Es waren Trumps erste Amtshandlungen als Präsident - unmittelbar nach seiner düster-ultranationalistischen Antrittsrede und noch vor dem Begrüßungsmahl mit jenen Abgeordneten und Senatoren, die ihn nicht boykottierten. Vorgänger Barack Obama hatte vor acht Jahren wenigstens noch einen Tag gewartet.

Kurz darauf, im Oval Office, dessen weinrote Vorhänge bereits gegen goldene ausgetauscht waren, dann Trumps erstes Dekret: ein Schriftstück, mit dem die Widerrufung der Gesundheitsreform beginnt - Obamas größte Errungenschaft.

Kevin Dietsch/POOL/EPA/REX/Shutterstock Donald Trump im Oval Office, Weißes Haus

Angriff auf alle Andersdenkenden

"Wir spielen nicht mehr rum", rief Trump abends beim offiziellen Präsidentenball, nahm seine Frau in den Arm und begann zu tanzen - zu Frank Sinatras "My Way".

Day One: Die Geburtsmomente dieser Präsidentschaft - der Pomp, die nur 16-minütige Kampfrede, der hastige, doch gezielt inszenierte Papierkram - stellten ein für alle Mal klar: Die Obama-Ära ist endgültig vorbei, demontiert mit ein paar Federstrichen.

24 Stunden, eine andere Welt: Dies ist nun Trumps Amerika, und er macht ernst.

Die letzten Illusionen zerronnen mit Trumps Ansprache, dem historisch wichtigsten Tagesordnungspunkt: In ihrer kompromisslosen Brutalität waren diese 1444 Worte nicht nur ein krasser Kontrast zur Eloquenz Obamas, dessen erste Antrittsrede doppelt so lang gewesen war. Sie waren auch ein Angriff auf alle politischen Konventionen - und alle Andersdenkenden.

Amerikas Infrastruktur sei "verrostet", Kinder "in Armut gefangen", in den Städten wüteten "Gangs und Drogen", es finde ein "Gemetzel" statt: Es war eine apokalyptisch verzerrte Horrorwelt, die Trump da beschwor. Die Welt seiner meist weißen Anhänger, die vor ihm auf der halbleeren National Mall im Regen standen - das "vergessene" Volk - dessen Stunde sei nun gekommen, von allen, auch seinen politischen Gegnern, verlangte er fortan "totale Gefolgschaft": "America first!"

Trumps Worte waren noch nicht verhallt, da verschwand auch schon die digitale Präsenz seines Vorgängers im Archiv des Internets: Alle Spuren Obamas - Initiativen, Programme, Mitteilungen, Tweets - waren von den Websites des Weißen Hauses getilgt. Das ist zwar bei jedem Amtswechsel so, doch selten fühlt sich der Umbruch so radikal an wie diesmal.

Aktionismus mit Vertuschungseffekt

So wurde Obamas Klimawechsel-Homepage ersetzt von einem Pamphlet, welches das Ende der "lästigen Einschränkungen der Energieindustrie" verspricht. Anstelle der Bürgerrechts-Website steht da nun ein mit teils falschen Statistiken gepolsterter Lobgesang auf die Polizei. Der Suchbegriff "LGBT" ergibt gar keinen Treffer mehr.

Gleich nach der virtuellen Tilgung begann die reale. Die demonstrativen Signierstunden waren nur der Auftakt für einen ganzen Schwall an "executive orders", mit denen Trump ab Montag das Amerika Obamas beerdigen will. Einwanderung, Umweltschutz, Justiz, Steuern, Waffenkontrolle: Alles steht zur Disposition.

Der Aktionismus hat aber auch einen Vertuschungseffekt: Hinter den Kulissen tritt Trump seine Regentschaft weitgehend noch ohne Personal an. Seine designierten Minister haben in ihren Senatsanhörungen zwar ebenfalls schon klargemacht, dass sie die Politik ihrer Vorgänger nach besten Kräften ausradieren wollten. Doch 13 der 15 Kandidaten sind bis heute nicht bestätigt. Von den 660 wichtigsten Regierungsposten sind erst 29 besetzt. Das State Department bat 50 Obama-Beamte, doch noch zu bleiben, damit der Laden nicht ganz zusammenbricht.

Auch die Petitions-Website des Weißen Hauses wurde gleich umgerüstet. Vier neue Bürgeranträge standen da bereits binnen weniger Stunden, mit insgesamt fast 100.000 Unterschriften.