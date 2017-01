Machtwechsel Donald Trump ist der 45. Präsident der USA

Donald Trump ist der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Er sprach den 35 Wörter langen Amtseid in der US-Hauptstadt Washington auf den Stufen des Kapitols, dem Sitz des US-Parlaments. Trump schwor darin, die Verfassung der USA zu verteidigen. Zuvor hatte bereits Mike Pence den Eid als Vize-Präsident abgelegt.

In seiner anschließenden Rede sagte Präsident Trump, seine Regierung werde die Macht von Washington zurück in die Hände des Volkes legen. Er sprach über die Armut in den USA, die er bekämpfen wolle. "Über das Land verstreut" lägen zerstörte Firmen "wie Grabsteine". Er erklärte, in Zukunft müsse das Motto der USA heißen: "America first, America first".

Wie in seiner Pressekonferenz Mitte der vergangenen Woche kündigte Trump Infrastrukturprojekte an: Es würden Tunnel und Straßen gebaut. Außerdem forderte er von den Bürgern, mehr US-amerikanische Produkte zu kaufen. Der islamische Terrorismus werde "vom Anlitz der Erde getilgt" werden. Die USA würden "von Gott" beschützt.

Die Zeit "leerer Worte" sei vorbei, es sei "die Zeit der Taten" gekommen. Amerika werde wieder stark, erfolgreich, "großartig" werden, rief Trump von den Stufen des Kapitols. Im Anschluss gratulierte ihm sein Amtsvorgänger Barack Obama und schüttelte dem 45. Präsidenten Donald Trump die Hand.