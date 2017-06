+++Liveticker zur Anhörung des US-Justizministers+++ Sessions nennt Russland-Vorwürfe "abscheuliche Lüge"

Kurz vor Beginn der Anhörung von Jeff Sessions gibt es Neuigkeiten zum Fall James Comey: Der ehemalige FBI-Chef hatte bei seiner Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats in der vergangenen Woche erklärt, er habe nach seinem Rausschmiss einen engen Freund gebeten, seine Notizen von den Gesprächen mit Trump an die Medien durchzustechen.

In diesen Aufzeichnungen hatte Comey festgehalten, dass der US-Präsident von ihm einen Treueschwur verlangte. Der Freund Comeys ist Daniel Richman. Er ist Professor an der Columbia Law School. Nach Angaben von MSNBC erklärte Richman, er werde die in seinem Besitz befindlichen Memos nun an das FBI übergeben.