US-Justizminister Jeff Sessions wird am Dienstag in der Russland-Affäre von US-Präsident Donald Trump vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats erscheinen. Das kündigte Sessions am Samstagabend an.

Eigentlich sollte Sessions am Dienstag vor dem Haushaltsausschuss zu seinem Budget Stellung nehmen. Aber einige Ausschussmitglieder hätten öffentlich gesagt, dass sie ihn zu Russland befragen wollten, schrieb Sessions in einem Brief an den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, Richard Shelby. Daher habe er sich entschlossen, sich direkt vor dem Geheimdienstausschuss zu äußern.

Der Geheimdienstausschuss sei das "angemessenste Forum für solche Dinge, weil er eine Untersuchung führt und Zugang zu vertraulichen und wichtigen Informationen hat", schrieb Sessions.

Sessions, ein enger Vertrauter Trumps, hatte eingeräumt, im vergangenen Jahr zweimal den russischen Botschafter getroffen zu haben. Er erklärte sich in der Russland-Affäre daher selbst für befangen. Das Justizministerium ernannte im Mai den früheren FBI-Chef Robert Mueller zum Sonderermittler in dem Fall.

Der frühere FBI-Chef James Comey hatte am Donnerstag vor dem Geheimdienstausschuss ausgesagt und Trump dabei unter anderem der Lüge bezichtigt. Er hatte dem US-Präsidenten vorgeworfen, ihn gedrängt zu haben, die FBI-Ermittlungen in der Russland-Affäre einzustellen (mehr dazu lesen Sie hier).

Die US-Geheimdienste beschuldigen russische Hacker, in den US-Präsidentschaftswahlkampf eingegriffen zu haben. Das FBI und Ausschüsse des Kongresses untersuchen, ob es Absprachen zwischen Russen und Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam gab.

Trump steht im Verdacht, die Justiz behindert zu haben. Die Aussagen Comeys könnten die Debatte um ein Impeachment-Verfahren wegen Amtsmissbrauchs befeuern.