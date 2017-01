Quartett der US-Präsidenten Fünf eheliche Kinder - STICHT!

45 US-Präsidenten, sechs Kategorien: Wählen Sie eine Rubrik, mit der Sie sich die besten Chancen ausrechnen. Wenn alle Karten auf Ihrem Stapel sind, haben Sie gewonnen. Eine ausführliche Spielanleitung finden Sie unter dem Quartett.

Das sind die Kategorien

Laufende Präsidenten-Nummer: Logisch: Je oller, je doller! Deswegen ist die historische Nummer eins 1 der US-Präsidenten (George Washington) in diesem Quartett mehr wert als die laufende Nr. 45 (Donald Trump).

Alter bei Amtsantritt: Wer sich in jungen Jahren zum US-Präsidenten aufschwingt, muss die fehlende Lebenserfahrung durch Intelligenz, Witz oder Energie wettmachen können. In unserem Quartett siegt daher der jüngere Kandidat.

Amtszeit in Tagen: Klar ist die Amtszeit eines Präsidenten auf zwei mal vier Jahre begrenzt. Doch einige US-Präsidenten kamen nicht auf die volle Länge einer Amtszeit - aus den unterschiedlichsten Gründen. Und manche waren sogar länger als die zwei üblichen Amtszeiten auf dem Posten. Es gewinnt, wer sich länger im Amt hielt.

Anzahl der Vetos: Der US-Präsident hat zwei Möglichkeiten, ein Gesetz zu verhindern. Er unterzeichnet es nicht ("einfaches Veto"), kann dann aber mit einer Zweidrittelmehrheit des Kongresses quasi überstimmt werden. Mit einem "Pocket Veto" unterzeichnet er das Gesetz (innerhalb der üblichen 10-Tage-Frist) solange nicht, bis die Sitzungsperiode beendet ist. Er kann dann nicht mehr überstimmt werden. Ein Veto einzulegen, erfordert also in jedem Fall Mut und Willensstärke. Die höhere Veto-Zahl siegt.

Zahl der Kinder: Nichts kommt beim Volk besser an als ein Präsident, der seine Liebe zu Kindern unter Beweis stellen kann - das gilt in allen Ländern, aber auch und besonders in den Vereinigten Staaten. Der Präsident mit der größten Kinderschar (uneheliche Kinder nicht eingerechnet) gewinnt.

Länge der Antrittsrede: Hier machen wir nicht viele Worte: Wer in seiner "Inaugural Address" viel zu sagen hatte, ist die Nummer 1.

So funktioniert das Spiel

Das Quartett besteht aus 45 Präsidenten-Karten. Jeder Spieler bekommt 16 Karten. Nach dem Mischen sehen Sie die oberste Karte und treten gegen die oberste des Computers an. Wählen Sie eine Kategorie, mit der Sie zu gewinnen glauben. Nach Ihrem Klick wird die Karte des Computers aufgedeckt. Wenn Ihre Karte gewinnt, kommen beide Karten in Ihren Stapel.

Der Sieg: Wenn alle Karten auf Ihrem Stapel sind, haben Sie gewonnen.

Quellen: Brockhaus Enzyklopädie, Miller Center der University of Virginia, American Presidency Projekt, Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies

Klicken Sie auf das rote i-Symbol, wenn Sie die Amtszeit und die Lebensdaten der US-Präsidenten erfahren wollen.