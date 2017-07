Russlandaffäre Trump-Sohn hoffte auf Kreml-Infos über Hillary Clinton

Die Präsidentenfamilie rutscht immer tiefer in die Russland-Affäre: Donald Trump junior veröffentlichte nun E-Mails, die bestätigen, was die "New York Times" schon zuvor berichtet hatte. So ging der Sohn auf ein Treffen mit einer russischen Anwältin ein, weil er glaubte, dass diese belastendes Material über die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton besitzen könnte.

Das Treffen mit der angeblichen Vertreterin der russischen Staatsanwaltschaft fädelte der Publizist Rob Goldstone ein. In dem veröffentlichten E-Mailverkehr zwischen ihm und Trumps Sohn erklärt Goldstone, das Material sei "Teil der Unterstützung der russischen Regierung für Herrn Trump". Als Antwort schrieb Trump junior: "If it's what you say I love it" ("Wenn es das ist, was Sie sagen, dann liebe ich es.").

Es ist ein weiterer Aspekt in der Russland-Affäre: Moskau wird von den US-Geheimdiensten eine gezielte Wahlbeeinflussung zugunsten von Donald Trump vorgeworfen. Ein Sonderermittler und mehrere Kongressausschüsse untersuchen, ob es dabei Absprachen mit Trumps Wahlkampflager gegeben hat.

Eigentlich wollte der älteste Trump-Sohn mit seinem Tweet weiteren Medienberichten zuvorkommen. Er wolle für Transparenz sorgen, schrieb er auf Twitter. Doch der veröffentlichte Schriftverkehr wirft nur noch weitere Fragen auf - und gibt den Ermittlern in der Affäre neue Ansatzpunkte, dem Verdacht der russischen Einmischung in die Präsidentschaftswahl nachzugehen.

Hintergrund der Berichte ist eine Begegnung zwischen dem 39-jährigen Trump-Sohn und der russischen Anwältin Natalia Veselnitskaja während des Wahlkampfes im Juni 2016.

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11. Juli 2017

Trump junior hatte eingeräumt, dass er sich mit ihr getroffen hatte, weil ihm per Mail Informationen für den Wahlkampf versprochen worden waren. Die E-Mail stammte demnach von dem Musikpublizisten Rob Goldstone. Dieser hatte mehreren US-Medien bestätigt, dass er das Treffen zwischen Trump junior und der Anwältin arrangiert hatte.

Ihre Äußerungen seien vage und mehrdeutig gewesen, sie hätten keinen Sinn ergeben, erklärte Trumps Sohn über Treffen. Einzelheiten oder weitergehende Informationen seien ihm nicht angeboten worden. "Es wurde schnell deutlich, dass sie keine wichtige Information hatte."

Trump junior sieht sich als Opfer der Medien

Donald Trump junior bezeichnete die Berichte über sein Treffen mit einer russischen Anwältin als verzweifelten Angriff der Medien und der Demokraten. Diese hätten es extrem auf die "Russlandgeschichte" abgesehen, schrieb er am Dienstag auf Twitter. Das Treffen mit der Anwältin sei unsinnig gewesen. "Wenn dieses Nonsens-Treffen alles ist, was sie nach einem Jahr haben, verstehe ich die Verzweiflung!"

Media & Dems are extremely invested in the Russia story. If this nonsense meeting is all they have after a yr, I understand the desperation! — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11. Juli 2017

Anwältin dementiert, Informationen über Clinton besessen zu haben

Die russische Anwältin erklärte am Dienstag, sie habe keine Verbindungen zum Kreml. Bei dem Gespräch mit dem Sohn von Donald Trump sei es um die Russland-Sanktionen der US-Regierung gegangen, nicht um Hillary Clinton. "Ich besaß niemals sensible Informationen, die Hillary Clinton hätten schaden können", sagte Natalia Veselnitskaja dem Sender NBC News. "Es war nie meine Intention, solche Infos zu besitzen."

AP Natalia Veselnitskaja

Tatsächlich sind bisher keine Verbindungen der Anwältin zu hochrangigen Vertretern des Kreml oder der russischen Geheimdienste dokumentiert. Auch der Kreml erklärte am Montag, man kenne die Anwältin nicht.

Die Juristin ist im vergangenen Jahr häufig in Amerika gewesen. Sie gehörte zu einem Anwaltsteam, das im Auftrag eines dubiosen Geschäftsmanns gegen US-Behörden prozessierte: Der Geschäftsmann - Sohn eines ehemaligen Transportministers der Regionalregierung des Moskauer Umlands - stand in den USA unter Geldwäscheverdacht. Die Behörden hatten seine Konten bei amerikanischen Banken eingefroren, auf Drängen des britisch-amerikanischen Aktivisten William Browder.

Die Anwälte des russischen Geschäftsmanns um Weselitskaja waren erfolgreich: Im Frühjahr 2017 schlossen sie mit den US-Behörden einen Vergleich. Das Verfahren wurde gegen Zahlung von 5,9 Millionen Dollar eingestellt.

Trump-Sohn verstrickte sich in Widersprüche

Zuvor hatte sich Trump junior in Widersprüche verstrickt: Er bestätigte zunächst lediglich, bei der Begegnung sei es um die Frage von Adoptionen russischer Kinder durch Paare in den USA gegangen, die Russlands Präsident Wladimir Putin zuvor gestoppt hatte.

Bei dem Gespräch im Juni waren auch der Schwiegersohn des Präsidenten, Jared Kushner, und der damalige Vorsitzende der Wahlkampagne, Paul Manafort, anwesend. Sein Vater habe damals nichts davon gewusst, sagte Trump junior.

Er räumte der "New York Times" zufolge den wahren Grund für die Begegnung ein, nachdem unter anderem drei Berater des Weißen Hauses die Zeitung darüber informiert hatten.

Der stellvertretende Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Senat, Mark Warner, sagte am Montag, er wolle von Trump junior hören, was dieser über das Treffen zu sagen habe.