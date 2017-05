"The Germans are bad" Juncker bestätigt Trumps Kritik an Deutschland

Seit Jahren exportiert Deutschland deutlich mehr in die USA, als es von dort einführt - zum Ärger von US-Präsident Donald Trump. Der beschwerte sich in einem Gespräch mit Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk erneut über den Handelsbilanzüberschuss Deutschlands, wie der EU-Kommissionspräsident nun bestätigte. Zuerst hatte der SPIEGEL über die US-Kritik berichtet.

Juncker gab am Freitag vor dem G7-Gipfel in Taormina indirekt wieder, dass die Worte "the Germans are bad" in dem Gespräch gefallen seien. Allerdings sei das von Trump in keiner Weise aggressiv vorgetragen worden. "'Bad' heißt nicht böse - schlecht reicht ja schon", sagte Juncker. Die Atmosphäre sei konstruktiv gewesen. "Er hat nicht gesagt, die Deutschen benehmen sich schlecht. Er hat gesagt, wir haben ein Problem", sagte Juncker.

Teilnehmer des Gesprächs berichteten allerdings, dass sich die Kritik am deutschen Handelsbilanzüberschuss wie ein Leitmotiv durch Trumps Äußerungen gezogen habe. Er habe immer wieder über "die Deutschen" geklagt. Der SPIEGEL hatte "bad" mit "böse" übersetzt, andere Medien sprachen von "schlecht" oder "schrecklich".

Trump selbst wollte sich zu der Causa offenbar nicht äußern. Vor seinem Gespräch mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe am Rande des G7-Gipfels wurde er nach Angaben von anwesenden Journalisten gefragt: "Haben Sie gesagt, dass Deutschland sehr schlecht ('very bad') ist?" Daraufhin habe er kein Wort gesagt.

"Faire Spielregeln"

Der Wirtschaftsberater des US-Präsidenten, Gary Cohn, mahnte vor dem G7-Gipfel faire Handelsregeln an. "Wir werden weiter kämpfen für das, von dem wir glauben, dass es richtig ist: Das ist freier, offener und fairer Handel", sagte Cohn. "Wir werden eine sehr kontroverse Debatte über den Handel haben und wir werden darüber reden, was frei und offen bedeutet." Es gehe um faire Spielregeln.

Offen ist, ob sich die G7 nach den zweitägigen Beratungen in ihrem Abschlussdokument - wie in der Vergangenheit - klar für freien Handel und gegen Protektionismus aussprechen. Bisher hat die neue US-Regierung auch im Kreis der Top-Wirtschaftsmächte (G20) ein klares Bekenntnis blockiert.

Die USA pochen auf bilaterale Handelsverträge. Die Europäer wiederum halten dagegen, dass die EU-Länder gemeinsam Verträge abschließen für alle Mitgliedstaaten. Trumps Wirtschaftsberater Cohn betonte, die USA würden andere Länder "so behandeln, wie sie uns behandeln". Das bedeute: "Wenn Sie keine Barrieren zum Handel oder keine Tarife haben, werden wir keine Tarife haben."