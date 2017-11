Kontakte zu Russland Trumps Justizminister erinnert sich wieder an Gespräch über Russlandreise

Der Druck auf Donald Trumps angeschlagenen Justizminister Jeff Sessions wächst. Am Dienstag versuchte Sessions vor dem Justizausschuss des US-Kongress seine Rolle als außenpolitischer Berater im Wahlkampfteam Trumps zu erklären.

Entgegen einer früheren Aussage gab Sessions an, sich nun doch an ein Gespräch zu erinnern, dem er vorsaß und in dem Kontakte der Trump-Präsidentschaftskampagne zu Russland Thema waren. "Ich erinnere mich jetzt an das Gespräch", so Sessions.

In der Runde im Trump Tower im März 2016, an die er vor Kurzem noch keine Erinnerung gehabt haben will, habe er sich "entschieden gegen" ein Treffen Trumps mit Russlands Präsident Wladimir Putin oder ein Treffen von Mitarbeitern mit russischen Abgesandten ausgesprochen.

Nicht Sessions erste Erinnerungslücke zu Russland

Erst nachdem der inzwischen wegen Meineids angeklagte Kampagnenmitarbeiter George Papadopoulos aussagte, es habe das Gespräch gegeben, sei ihm die Sache wieder eingefallen, so Sessions. Über Russland-Kontakte des Trump-Lagers habe er immer die Wahrheit gesagt, und die Behauptung "dass ich unter Eid gelogen hätte, ist eine Lüge".

REUTERS Sessions (links), Papadopoulos (3.v.l.)

Papadopoulos, ein unbezahlter, laut Weißem Haus unwichtiger Helfer der Trump-Kampagne, ist ein wichtiger Kronzeuge des Russland-Sonderermittlers Robert Mueller. Der untersucht seit Monaten Verbindungen des Trump-Lagers zum Kreml. Papadopoulos waren von einem russischen Professor belastende Mails und "Schmutz" gegen die Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton angeboten worden. Papadopoulos räumt ein, den Mann mehrfach in London getroffen zu haben.

Sessions hatte sich bereits mit widersprüchlichen Aussagen während seiner Anhörung als designierter Minister im Januar in Schwierigkeiten gebracht. Damals sagte Sessions auf Nachfrage, er habe im US-Wahlkampf keine Vertreter Russlands getroffen. Später gab er zu, mindestens zweimal mit den russischen Botschafter Sergej Kisljak zusammengetroffen zu sein. An den Inhalt der Gespräche könne er sich aber nicht erinnern, so Sessions im Juni.