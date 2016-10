Donald Trump im TV "Ich war bisher sehr nett"

Auch beim zweiten TV-Duell gegen Hillary Clinton sah Donald Trump nicht besonders gut aus, statt um Politik ging es vor allem um persönliche Attacken, das Niveau war unterirdisch. Die Debatte fand vor drei Tagen statt - und seitdem steht Trump umso mehr in der Kritik. Die kommt nicht nur aus dem Lager des politischen Gegners, sondern vermehrt auch von führenden US-Republikanern. In seinem ersten TV-Interview seit der Debatte hat Trump nun auf die Kritik reagiert.

"Ich habe diese Nicht-Unterstützung satt", sagte er in der TV-Sendung "The O'Reilly Factor" des Senders Fox News. "Fakt ist, ich denke, wir sollten Unterstützung bekommen, und wir bekommen keine Unterstützung von Typen wie Paul Ryan." Der Sprecher des Abgeordnetenhauses ist derzeit der mächtigste US-Republikaner, er hatte kürzlich angekündigt, sich nicht mehr für Trump einzusetzen.

Ryan sei übersensibel, sagte Trump nun. "Wenn du niest, meldet er sich zu Wort und erklärt, das sei eine schreckliche Sache." Er wolle Ryans Unterstützung gar nicht, sie interessiere ihn auch nicht. Zuvor hatte sich Trump schon bei Twitter über Ryan und andere "illoyale Republikaner" ausgelassen.

In einem seiner berüchtigten Tweets hatte Trump erwähnt, wie angenehm es sei, dass er jetzt alle Fesseln los sei. Bei diesen Fesseln, so erklärte er nun im TV-Interview, handele es sich um einige Republikaner, die schwach und ineffizient seien. Darunter sei auch Ryan, der "gemein zum Nominierten ist".

Die jüngste Kritik am Präsidentschaftskandidaten der Republikaner war an einem Video aus dem Jahr 2005 entfacht: Darin ist Trump zu hören, wie er mit sexuellen Übergriffen auf Frauen prahlt. Sollte er deswegen die Präsidentschaftswahl am 8. November verlieren, "wäre das sehr schade", sagte Trump. "Dann muss ich zu meinem anderen Leben zurückkehren." Er glaube aber weiterhin an seinen Sieg.

Trump wiederholte, bei seinen Worten handle es sich um "Umkleidesprech". US-Präsident Barack Obama hingegen sagte bei einer Wahlkampfveranstaltung in North Carolina erneut, die Äußerungen seien inakzeptabel - sie würden selbst für einen Job im Supermarkt disqualifizieren.

Video-Chronik: Wie Trump mit sexuellen Übergriffen prahlt

In einer aktuellen Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Meinungsforschungsinstituts Ipsos liegt Clinton mit 45 Prozent klar vor Trump, er kommt auf 37 Prozent. In der Vorwoche hatte der Unterschied zwischen beiden Kandidaten nur bei fünf Prozentpunkten gelegen.

Die Umfrage wurde nach der zweiten TV-Debatte erstellt, befragt wurden 2386 Amerikaner. Beobachter hatten Clinton schon kurz nach Ende des Schlagabtauschs zur Siegerin gekürt. Das Duell fand als sogenanntes Town Hall Meeting statt, die Kandidaten konnten sich dabei frei auf der Bühne bewegen. Unangenehm aufgefallen war dabei Trump, der sich wiederholt recht nah hinter Clinton geschlichen hatte, während diese sprach.

Video-Analyse zum Duell: "Gruselig, aber leider clever"

Er selbst habe das ganz anders wahrgenommen, sagte nun Trump. Er sei nicht in Clintons Nähe gekommen, im Gegenteil. "Ich stand an meinem Pult und plötzlich kommt sie aus dem Nichts und läuft direkt vor mich." Das dritte und letzte TV-Duell findet am 19. Oktober statt.

Noch etwas wollte Trump im Interview klarstellen: Er halte sich gar nicht für besonders direkt, sagte er. "Wirklich nicht. Ich denke, ich war bisher sehr nett."