Schreiben an Donald Trump Kim nennt Singapur-Gipfel "Beginn einer bedeutsamen Reise"

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un sprach in einem Brief an US-Präsident Donald Trump von einem "epochalen Fortschritt" in den Beziehungen beider Länder. In dem Schreiben, das Trump per Twitter veröffentlichte, bezeichnet Kim sein Gipfeltreffen mit Trump im Juni in Singapur zudem als "Beginn einer bedeutsamen Reise".

Zu dem nordkoreanischen Atomprogramm, dessen kompletten Abbau Kim in Singapur zugesagt hatte, äußerte sich der Machthaber in dem Brief jedoch nicht.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. Juli 2018

Kim Jong Un hatte beim aufsehenerregenden Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump am 12. Juni in Singapur seine Bereitschaft "zur kompletten Denuklearisierung" bekräftigt. Es blieb jedoch unklar, wie und bis wann die Abrüstung erfolgen soll. Trump hatte der wegen ihres Atomprogramms international isolierten Führung Nordkoreas "Sicherheitsgarantien" versprochen.

Trump fand seinerseits ebenfalls lobende Worte für Kim und zeigte sich zuversichtlich. "Ein sehr schöner Brief des Vorsitzenden Kim aus Nordkorea", schrieb Trump auf Twitter. "Wir machen großartige Fortschritte!"

Zuletzt klangen die Töne, die das nordkoreanische Regime und die Trump-Regierung austauschten, weniger harmonisch. US-Außenminister Mike Pompeo hatte sich vergangene Woche in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang mit Geheimdienstchef Kim Yong Chol getroffen, um eine mögliche atomare Abrüstung Nordkoreas zu besprechen.

Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA teilte daraufhin mit, "die Entschlossenheit zur nuklearen Abrüstung" könne nach den Gesprächen mit Pompeo "ins Wanken geraten". Und: Die Gespräche seien "bedauerlich" verlaufen.