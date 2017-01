+++ US-Newsblog +++ Kreml dementiert Besitz von pikanten Dokumenten

10.20 Uhr

Der Kreml hat US-Medienberichte zurückgewiesen, wonach Moskau im Besitz brisanter Informationen über das Privatleben und die Finanzen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump sein soll. Russland besitze keine kompromittierenden Dokumente zu Trump, sagte ein Kremlsprecher. Es handele sich um Falschinformationen mit dem Ziel, den Beziehungen Russlands zu den USA zu schaden. Donald Trump wird gegen 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit erstmals seit seinem Wahlsieg wieder eine Pressekonferenz geben. Ob er sich in New York auch zu diesen Meldungen äußern wird, ist unklar.

09.50 Uhr

Ein Gericht in New York hat die Verleumdungsklage gegen Donald Trump wegen beleidigender Twitter-Nachrichten abgewiesen. Die Nachrichten vom Februar 2016 über die Politikberaterin Cheryl Jacobus seien zwar eindeutig herabsetzend und erniedrigend gemeint gewesen, schreibt die Richterin des Obersten Gerichts des Bundesstaates New York in ihrer Entscheidung. Die Kurznachrichten hätten allerdings Trumps Meinungen widergegeben. Es sei unmöglich festzustellen, ob sie dem Ruf der Klägerin geschadet hätten.

Trump hatte die Politikberaterin auf Twitter als "dumm" und "Riesen-Verliererin" bezeichnet, nachdem sie ihn im Fernsehen kritisiert hatte. Er hatte außerdem geschrieben, sie habe "meine Leute um einen Job angefleht", sei zweimal abgewiesen worden und daraufhin "feindselig" geworden.

Jacobus zufolge hatte sie 2015 ein Job-Angebot von Trumps damaligem Wahlkampfchef Corey Lewandowski abgelehnt. Sie reichte im vergangenen April die Klage gegen Trump, dessen Wahlkampf-Organisation und Lewandowski ein. Darin forderte sie laut Medienberichten vier Millionen US-Dollar (rund 3,78 Millionen Euro) als Ersatz für entgangene Arbeitsgelegenheiten wegen des Schadens an ihrem Ruf.

08.00 Uhr

Den US-Geheimdiensten liegt nach Informationen von Medien Material vor, mit dem der künftige US-Präsident Donald Trump offenbar erpressbar gemacht werden sollte. Die Informationen, deren Wahrheitsgehalt nicht bestätigt ist, seien von russischen Geheimdiensten und Regierungsstellen gewonnen worden. Ein ehemaliger britischer Agent des Auslandsgeheimdienstes MI6 soll sie im Auftrag von Trumps parteiinternen Rivalen bei den Republikanern und später des Clinton-Lagers zusammengetragen haben, berichteten unter anderem CNN, "New York Times" und "Guardian". Eine erste Einordnung über die Verlässlichkeit der Informationen lesen Sie hier.

06.20 Uhr

Mit einem Aufruf zur Geschlossenheit hat sich US-Präsident Barack Obama von seinen Landsleuten verabschiedet. Die Demokratie in den USA sei nur dann funktionsfähig, wenn alle Bürger, "unabhängig von unserer Parteizugehörigkeit oder unserem spezifischen Interesse, dazu beitragen, das Bewusstsein einer gemeinsamen Bestimmung wiederherzustellen", sagte Obama in seiner Abschiedsrede in Chicago. Dieses Bewusstsein werde derzeit "dringend gebraucht". 20.000 Menschen feierten Obama bei seinem bewegenden Auftritt. Weitere Bild, Videos und Eindrücke unserer Korrespondenten aus Chicago gibt es hier.