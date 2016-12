"Das Land hat großes Potenzial" Trump kontert Kritik von Michelle Obama

Sie nannte Donald Trumps Namen nicht, doch alle wussten, wer gemeint war: In einem Interview mit Oprah Winfrey zeigte sich die First Lady mutlos: "Jetzt merken wir, wie es sich anfühlt, keine Hoffnung zu haben", sagte Michelle Obama hinsichtlich des kommenden US-Präsidenten Donald Trump. Seine Antwort folgte nun am Wochenende: "Ich nehme an, sie hat über die Vergangenheit und nicht über die Zukunft gesprochen", sagte Trump auf seiner Dankeschön-Tour in Mobile, Alabama. "Ich sage euch, wir haben große Hoffnung."

Die Trump-Anhänger buhten, als der künftige Präsident auf die kritischen Aussagen von Michelle Obama zusprechen kam. In dem Interview hatte die First Lady unter anderem über die Amtszeit ihres Mannes gesprochen. Die Nation werde ihren Mann erst zu schätzen wissen, wenn er nicht mehr regiere. Das Weiße Haus brauche in Krisenzeiten einen Erwachsenen, sagte Michelle Obama. Die Präsidentschaftswahl habe ihre Ansicht bestärkt, dass die Obama-Regierung dazu in der Lage war, Hoffnung zu verbreiten. "Jetzt merken wir, wie es sich anfühlt, keine Hoffnung zu haben", sagte sie weiter. Hoffnung sei wichtig.

Trump nahm Michelle Obama in seiner Ansprache gleichzeitig in Schutz: "Ich bin mir sicher, dass sie das Statement nicht so gemeint hat." Denn nach seiner Wahl hätte er sich mit den Obamas im Weißen Haus getroffen und Michelle hätte nicht netter sein können.

Der künftige US-Präsident zeichnete ein positives Bild von der Zukunft der Vereinigten Staaten: "Dieses Land hat so ein großes Potenzial. Wir werden sehr erfolgreich sein. Es werden Dinge passieren, die ihr so in den letzten Jahrzehnten nicht gesehen habt."