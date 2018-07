Trump-Kritik EU-Ratspräsident Tusk fordert mehr Wertschätzung der USA

Der amerikanische Präsident Donald Trump hat seine Kritik an den Bündnispartnern bekräftigt: "Die USA zahlen ein Vielfaches mehr als jedes andere Land, nur um sie zu beschützen. Nicht fair für den amerikanischen Steuerzahler", schrieb er auf Twitter. Kurz darauf twitterte der US-Präsident: "NATO Länder müssen MEHR zahlen, die Vereinigten Staaten WENIGER. Sehr unfair!" Trump soll am Abend zum Nato-Gipfel in Brüssel eintreffen.

NATO countries must pay MORE, the United States must pay LESS. Very Unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10. Juli 2018

Doch auch die EU findet Trumps Haltung offenbar nicht ganz fair. "Liebes Amerika, schätzen Sie Ihre Verbündeten, denn schließlich haben Sie nicht so viele", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk.

Putin könne der einfachste von allen werden, so Trump

Trump glaubt, dass das Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einfacher werden könnte, als der Nato-Gipfel und sein Besuch in Großbritannien: "Also ich habe Nato, ich habe das Vereinigte Königreich - das ist eine turbulente Situation. Und ich habe Putin. Offen gesagt könnte Putin der einfachste von allen sein", sagte er.

Auf die Frage eines Journalisten, ob der russische Präsident ein Freund oder ein Feind sei, sagte Trump: "Meines Erachtens ist er ein Konkurrent. Ich denke, dass es gut ist, mit Russland klarzukommen, mit China klarzukommen."

Nato bekräftigt Zusammenarbeit mit EU

REUTERS Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg

Die Nato-Spitze hat vor dem Gipfel ihre Unterstützung für den Ausbau der Verteidigung der EU bekundet. EU-Ratspräsident Tusk, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker unterzeichneten am Dienstag in Brüssel eine gemeinsame Erklärung, in der die beiderseitige Zusammenarbeit bekräftigt wird.

Die EU-Pläne für eine verstärkte Verteidigungszusammenarbeit und einen europäischen Verteidigungsfonds "werden auch die Nato stärken", heißt es. Von beiden Organisationen entwickelte Fähigkeiten müssten aber "komplementär" bleiben.

Auch Deutschland bleibt hinter Forderung zurück

Trump wirft anderen Natomitgliedern seit längerem vor, nicht genügend Geld in die Verteidigung zu investieren. Der Streit darüber überschattet das Spitzentreffen der Militärallianz, das am Mittwoch und Donnerstag in der belgischen Hauptstadt stattfindet. Auch die Bundesregierung verfehlt das von Trump geforderte Zwei-Prozent-Ziel - dieses Jahr werden die Ausgaben für die Verteidigung voraussichtlich 1,24 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung betragen.