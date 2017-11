Reaktion auf Anschlag in Manhattan Trump kritisiert US-Justiz als "einen Witz"

US-Präsident Donald Trump hat ein "schnelleres und härteres" Vorgehen gegen Terrorverdächtige gefordert - und das mit einer deutlichen Kritik an der US-Justiz verbunden. Das Justizsystem in den USA sei bei Weitem nicht streng genug, sagte Trump während einer Kabinettsitzung im Weißen Haus. Es sei "ein Witz" und "Gespött".

Bei der Sitzung saß ihm der Vorsitzende dieser "Witz"-Behörde gegenüber: Justizminister Jeff Sessions. Die Beziehung der beiden gilt ohnehin als angespannt.

Trumps Äußerungen fielen im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Manhattan: Ein 29-jähriger Mann war am Dienstagnachmittag mit einem Mietwagen in eine Menschenmenge gefahren und hatte acht Personen getötet. Dass es zu Anschlägen komme, sei kein Wunder, sagt Trump. Denn die Art, wie die USA Terroristen bestrafe, sei lächerlich.

Trump lashes out at US federal justice system as "joke" and "laughing stock." pic.twitter.com/Aa5vJumWvd — Josh Marshall (@joshtpm) 1. November 2017

"Wir brauchen Bestrafungen, die viel schneller und viel größer sind als die Bestrafungen, die diese Tiere bisher bekommen", sagte Trump vor Reportern. "Die ziehen Gerichtsprozesse über Jahre hin. Und am Ende werden sie... wer weiß, was passiert." Amerika sei "politisch so korrekt, dass wir Angst davor haben, überhaupt etwas zu tun".

Trumps Sprecherin Sarah Sanders versuchte bei einer Pressekonferenz, die Äußerungen des US-Präsidenten zu relativieren. Er habe das Justizsystem nicht als "Witz" oder "Gespött" bezeichnet, sagte sie auf Nachfrage. "Er hat gesagt, der Prozess bringt Leute dazu, uns einen Witz und ein Gespött zu nennen."

Videoaufnahmen - und das vom Weißen Haus veröffentlichte Manuskript von Trumps Aussagen - belegen allerdings, dass Sanders Version falsch ist.

Here's Sarah Sanders lying about the President's "joke" and "laughing stock" comments about the US Justice system. pic.twitter.com/dW8mCPSRxO — Josh Marshall (@joshtpm) 1. November 2017

FBI befragt zweiten Usbeken

Trump hatte bereits vor der Kabinettssitzung gesagt, er erwäge, den Attentäter von Manhattan in das Gefangenenlager Guantanamo zu schicken. "Ich würde das in jedem Fall erwägen. Ihn nach Gitmo zu schicken." Zudem kündigte Trump eine schärfere Visapolitik an. Weil der 29-jährige Attentäter per Green-Card-Lotterie ins Land kam, will Trump das System abschaffen. Die Verlosung verschafft jährlich bis zu 50.000 Ausländern aus aller Welt einen dauerhaften Aufenthaltsstatus mit Arbeitserlaubnis in den USA.

Bei dem Terroranschlag in Manhattan gehen die Behörden von einem Einzeltäter aus (mehr zu dem 29-Jährigen lesen Sie hier). Ein zweiter Mann, nach dem das FBI gefahndet hatte, wurde befragt, "und dabei belassen wir es", sagte Bill Sweeney von der Behörde. Einzelheiten, warum genau der Mann aus Usbekistan befragt wurde, nannte er nicht. In Ermittlerkreisen hieß es, noch eine weitere Person habe Kontakt mit dem 29-Jährigen gehabt. Eine Bestätigung oder Details gibt es bisher aber nicht.

Amateurvideo zeigt Festnahme nach Terrorfahrt:

Video REUTERS

Der New Yorker Attentäter stammt aus Usbekistan. Ermittlern zufolge kam er vor sieben Jahren in die USA. Er soll Verbindungen zur Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) haben.

Am Mittwoch wurde gegen ihn ein Strafantrag gestellt, ihm wird Unterstützung einer Terrororganisation sowie tödliche Gewalt und Zerstörung mit einem Fahrzeug vorgeworfen. Im Fall einer Verurteilung drohten dem 29-Jährigen die Todesstrafe oder lebenslange Haft, sagte Staatsanwalt Joon Kim. "Er hat gestanden, dass er am 22. Oktober einen Truck mietete, um die Kurven zu üben, die er an der Attacke an Halloween nehmen würde." Er habe auch zugegeben, dass er sich von IS-Videos zu dem Anschlag habe inspirieren lassen.

Laut Kim ist trotz des Strafantrags möglich, dass der Mann als "feindlicher Kämpfer" (enemy combatant) eingestuft wird. Damit könnte er von der US-Regierung als Kriegsgefangener festgehalten und vor ein Militärtribunal wie das auf Guantánamo in Kuba gestellt werden. Für diese Einstufung hatten sich etwa die Senatoren Lindsey Graham und John McCain stark gemacht. Die Entscheidung darüber liege "deutlich oberhalb meiner Gehaltsstufe" und müsse von anderen getroffen werden, sagte Kim.

"Er hat gesagt, dass er sich gut fühlt angesichts seiner Tat"

In seinen ersten Vernehmungen im Krankenhaus habe der verletzte 29-Jährige keine Reue gezeigt, teilten Ermittler mit. "Er hat gesagt, dass er sich gut fühlt angesichts seiner Tat." Er habe die Flagge der IS-Miliz in seinem Krankenhauszimmer aufhängen wollen und angegeben, sich als Zeitpunkt des Attentats bewusst für den Halloween-Tag entschieden zu haben, "weil er davon ausging, dass dann mehr Zivilisten auf der Straße sind", hieß es in der Erklärung der Ermittler.

Jane Rosenberg/REUTERS Skizze vom Gerichtsauftritt des Angeklagten

Bei seinem ersten Auftritt vor Gericht erschien er in einem Rollstuhl sowie mit Hand- und Fußschellen. Seine Anwälte verzichteten auf einen Kautionsantrag. Als nächster Termin wurde der 15. November vereinbart.