Trump revidiert Obama-Anordnung US-Polizei darf sich wieder mit Militärwaffen ausrüsten

Die Polizei in den USA darf sich wieder schwere Ausrüstung und Waffen beim Militär besorgen. Das hat US-Präsident Donald Trump entschieden und so eine Anordnung seines Vorgängers Barack Obama aufgehoben, nach der es dem Verteidigungsministerium verboten war, die Polizei mit Granatwerfern, gepanzerten Fahrzeugen, Bajonetten, großkalibrigen Waffen und Munition auszurüsten.

Mit der Maßnahme soll sichergestellt werden, dass die Polizei die lebensrettende Ausrüstung bekomme, die sie brauche, um ihren Job zu machen, sagte US-Justizminister Jeff Sessions.

Hintergrund ist ein Programm des Pentagons, mit dem sich Polizeistationen kostenlos überschüssige militärische Ausrüstung zulegen können. Obama hatte das Programm 1033 im Jahr 2015 beschränkt, nachdem es wegen des martialischen Auftretens der Sicherheitskräfte bei den Protesten in Ferguson stark in die Kritik geraten war. In der Stadt in Missouri war es nach dem Tod des schwarzen Michael Brown im August 2014 zu heftigen Demonstrationen gekommen, bei denen Polizisten in gepanzerten Fahrzeugen unterwegs waren und schwere Waffen trugen.

Aus Sicht von Sessions gingen die anschließenden Beschränkungen durch Obama zu weit: "Wir werden oberflächliche Sorgen nicht über die öffentliche Sicherheit stellen", sagte Sessions nun. Polizeigewerkschaften forderten bereits seit längerem, den Sicherheitskräften wieder Zugang zu der Ausrüstung zu geben. Trump versprach ihnen während des Wahlkampfes, diesem Wunsch nachzukommen. Das hat er jetzt getan.

Die Bürgerrechtsorganisation ACLU kritisierte Trumps Entscheidung. Es gebe in den USA eine "Epidemie" von Polizeigewalt, hieß es in einer Stellungnahme. Es entbehre daher jeder Logik, die Polizei mit Kriegswaffen auszurüsten.