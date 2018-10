Sexuelle Gewalt Trump lamentiert über "beängstigende Zeit für junge Männer"

Donald Trump hat sich erneut zu den Vorwürfen gegen den Richterkandidaten Brett Kavanaugh geäußert - und dabei unmissverständlich klar gemacht, auf wessen Seite er steht. Kavanaugh steht massiv unter Druck, weil ihm mehrere Frauen schwere sexuelle Übergriffe vorwerfen.

Dazu sagte Trump: Es sei "eine beängstigende Zeit für junge Männer". Sie könnten sehr schnell Opfer falscher Anschuldigungen werden.

Es sei beunruhigend, dass Menschen automatisch für schuldig befunden würden und ihre Unschuld beweisen müssten. "Man kann angeklagt werden, bevor man seine Unschuld bewiesen hat", sagte Trump zu Reportern vor dem Weißen Haus.

Auf die Frage nach einer Botschaft an junge Frauen sagte der Präsident: "Frauen geht es sehr gut."

Anlass der Äußerungen war die anhaltende Debatte über Kavanaughs Vergangenheit. Kavanaugh ist Trumps Wunschkandidat für den Richterposten am obersten US-Gericht. Drei Frauen werfen ihm sexuelle Übergriffe vor. Die Fälle sollen vom FBI überprüft werden.

Demokratische Senatoren und zahlreiche Medienvertreter hatten die Aussagen der Frauen als glaubwürdig eingestuft. Der Auftritt Kavanaughs vor dem Justizausschuss des Senats, wo er Stellung beziehen sollte, wurde hingegen von vielen als irritierend wahrgenommen.

Auf der anderen Seite stellen sich Republikaner demonstrativ auf Kavanaughs Seite. Einige seien wütend über die Vorwürfe gegen Kavanaugh und fürchteten falsche Anschuldigungen, berichtet die "Washington Post".

So sagte der republikanische Meinungsforscher Frank Luntz laut der Zeitung, es gebe das Empfinden, schuldig zu sein, bis man seine Unschuld beweise. "In der Ära von #MeToo gibt es viele Männer - und manche Frauen -, die glauben, dass Gerechtigkeit in den USA nicht mehr existiert, dass die Anschuldigung ausreicht, um jemandes Karriere und Leben zu zerstören."

Donald Trump unterstützt seinen Richterkandidaten weiterhin und hofft nach eigenen Worten, dass Kavanaugh diese Woche vom US-Senat bestätigt wird. Die Demokratin Dianne Feinstein forderte dagegen, dass die laufenden FBI-Ermittlungen zeitlich nicht befristet und alle Zeugen angehört werden. Man müsse allen Vorwürfen nachgehen.