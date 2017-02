"Schaut Euch an, was in Deutschland passiert, schaut Euch an, was gestern Abend in Schweden passiert ist", sagte US-Präsident Donald Trump am Samstag, zählte dann Terroranschläge in Brüssel, Nizza und Paris auf. Was meinte Trump? In Schweden war am Freitagabend nichts Außergewöhnliches passiert, schon gar kein Terroranschlag.

Die Schweden haben auf unterschiedliche Art auf Trumps Fake-News reagiert:Mit Humor unter dem Hashtag #LastNightInSweden ("Ikea-Schrank falsch aufgebaut", "Bier getrunken, eingeschlafen"). Das schwedische Außenministerium bat um eine offizielle Erklärung, worauf Trump angespielt haben mag.

Schwedische Medien gehen nun einen Schritt weiter. Sie beleuchten den Bericht des konservativen Senders "Fox News" über Schweden, auf den sich Trump nach eigenen Angaben bei seiner Bemerkung zu Schweden stützte.

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. Februar 2017

Fox-News hatte ein Interview mit dem Filmemacher Ami Horowitz ausgestrahlt. Horowitz hatte für einen Bericht über die Auswirkungen der Flüchtlingskrise in Schweden einen Journalisten und zwei Polizisten befragt. In dem Interview ging es um angeblich gestiegene Kriminalitätsraten und soziale Probleme. Stimmen die in dem Fox-Bericht genannten Behauptungen?

Der Beitrag enthalte etliche Fehler und Übertreibungen, schreibt die schwedische Zeitung "Aftonbladet" und veröffentlicht einen Faktencheck auf ihrer Webseite auf Englisch. Auch "Expressen" schreibt über die Fehler in dem Fox-News-Film.

Es sei nicht lange her, dass in Schweden der erste Terroranschlag passiert sei, so Filmemacher Horowitz bei Fox News. Was kann Horowitz gemeint haben? Einen Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise gibt es jedenfalls nicht. Es ist bereits sechs Jahre her, dass sich in Stockholm ein irakischstämmiger Schwede in die Luft sprengte und zwei Menschen verletzte

Einen offensichtlichen Fehler thematisieren auch andere schwedische Medien wie "Expressen": Statt wie bei Fox-News berichtet, seien 2016 nicht 160.000 Flüchtlinge nach Schweden gekommen, sondern es habe rund 30.000 Asylsuchende gegeben. Mehr als 160.000 Flüchtlinge kamen stattdessen 2015 nach Schweden.

Grenze der Belastbarkeit

Die "New York Times" berichtet darüber, dass Schweden in rechtspopulistischen Kreisen in den USA immer wieder als Negativbeispiel genannt werde und bei der Erzählung von den angeblichen Problemen Schwedens durch seine offene Flüchtlingspolitik mit Übertreibungen und Verkürzungen gearbeitet werde.

Immer wieder spielt in den Beiträgen über Schweden auch die hohe Vergewaltigungsrate in Schweden eine Rolle. Schwedische Behörden und Experten verweisen zur Erklärung häufig darauf, dass die hohen Zahlen nicht bedeuteten, dass es in Schweden deutlich mehr Vergewaltigungen gäbe als anderswo, sondern dass sie öfter angezeigt würden und Fälle zum Teil anders in den Statistiken erfasst würden.

Schweden hatte im Jahr 2015 neben Deutschland besonders viele Flüchtlinge aufgenommen, bis die schwedische Regierung im Herbst des Jahres erklärte, man sei an der Grenze der Belastbarkeit angekommen. Es gäbe schlicht keine Unterkünfte mehr.

Für Schlagzeilen hatten - ähnlich wie in Deutschland - Angriffe auf für Asylbewerber vorgesehene Unterkünfte - gesorgt. Im Januar 2016 riefen in Stockholm Maskierte dazu auf, Jagd auf Flüchtlinge zu machen.

Im vergangenen Jahr war außerdem bekannt geworden, dass es bei Musikfestivals in Stockholm zu sexuellen Übergriffen auf Mädchen und junge Frauen gekommen war und dass die Tatverdächtigen junge Asylbewerber gewesen sein sollen. Die Fälle wurden erst Monate später bekannt. Schwedens Polizeichef Eliasson nahm in einem Interview mit SPIEGEL ONLINE im Frühjahr vergangenen Jahres dazu Stellung und übte in Teilen Selbstkritik. Auch zu Berichten, dass die Polizei von Flüchtlingen begangene Straftaten mit Hilfe eines speziellen Codes geheim halten wolle, nahm Eliasson Stellung: "Der einzige Grund, warum wir diesen speziellen Code nutzen, ist, dass wir sehen wollen, wie viel zusätzliche Arbeit wir als Polizei durch die Flüchtlingskrise haben."

Derzeit erschüttert eine Gewaltwelle die schwedische Stadt Malmö - innerhalb weniger Wochen kam es zu mehreren Morden. Die Täter sind noch unbekannt, vermutet wird ein Zusammenhang mit organisierter Kriminalität.