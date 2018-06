Trumps Propagandavideo für Kim Mit besten Grüßen aus Hollywood

Das Weiße Haus hat den Videoclip veröffentlicht, den US-Präsident Donald Trump Vertretern aus Nordkorea bei dem Gipfeltreffen in Singapur auf einem iPad vorspielte. Auch bei einer Pressekonferenz im Anschluss an die Gespräche wurde das Filmmaterial gezeigt, Anwesenden dachten laut "Washington Post" zunächst, es handele sich um einen Propagandafilm aus Pjöngjang. Das Video ist rund vier Minuten lang - und erinnert von vorne bis hinten an den Trailer eines Hollywood-Films.

In den Hauptrollen: US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim, "bei einem Treffen, um Geschichte neu zu schreiben, um in der Sonne zu glänzen", wie eine Erzählerstimme im Video sagt. "Zwei Männer. Zwei Anführer. Ein Schicksal."

Nach Angaben des Weißen Hauses wurde die Produktion des Videos von der Regierung in Washington in Auftrag gegeben, Zielgruppe sei nur ein Zuschauer gewesen: Kim sollte demnach mithilfe des Trailers davon überzeugt werden, einen Deal mit Trump abzuschließen.

Kim wird in dem Video aufgezeigt, wie die Zukunft seines Landes aussehen könnte. Es gebe nur zwei Wege. Einer führe zurück - dazu sind im Clip Schwarz-Weiß-Aufnahmen von leerstehenden Supermarktregalen, von Raketenstarts und Kampfjets zu sehen. Der andere Weg führe nach vorne - dazu gibt es Farbbilder von boomenden Großstädten, Fabriken, Paket-Drohnen, Motoryachten und Pferden, die in Zeitlupe durchs Wasser laufen. "Ein großartiges Leben oder mehr Isolation - welcher Weg wird es sein?"

Im Video heißt es, die Produktionsfirma "Destiny Pictures" sei für den Trailer verantwortlich. In Los Angeles gibt es tatsächlich ein Unternehmen mit diesem Namen, Inhaber Mark Castaldo sagte allerdings: "Wir hatten mit diesem Film nichts zu tun. Propaganda, all diese Sachen, das ist nichts, was wir machen würden."

Der ehemalige Reality-TV-Star Trump gab sich in Singapur überzeugt, dass das Video die gewünschte Wirkung entfaltet habe. "Ich glaube, er hat es geliebt", sagte er über den Moment, als er Kim den Film präsentierte. "Ich habe es gezeigt, weil ich wirklich will, dass er was tut."

Trump und Kim hatten bei dem Gipfel am Dienstag eine gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet, in der sich der nordkoreanische Machthaber grundsätzlich zu einer "vollständigen" atomaren Abrüstung bereit erklärte. Ein Zeitplan oder spezifische Schritte wurden in dem eher vage abgefassten Dokument nicht erwähnt. Trump erklärte sich im Gegenzug zu Sicherheitsgarantien bereit.

Kim nimmt offenbar Einladung Trumps in die USA an

Nordkoreas Staatsagentur KCNA sprach am Mittwoch von einem "historischen Gipfel": Das Treffen sei durch den "festen Willen" der beiden Staaten zur Beendigung der feindschaftlichen Beziehungen zustande gekommen. Kim habe die Einladung Trumps in die USA angenommen und wolle den US-Präsidenten "zu gegebener Zeit" nach Pjöngjang einladen, heißt es in dem Agenturbericht.

Trump bedankte sich am Mittwoch via Twitter bei Kim dafür, dass er den "ersten mutigen Schritt in eine glorreiche Zukunft für sein Volk" gewagt habe. "Unser beispielloses Treffen - das erste zwischen einem amerikanischen Präsidenten und einem Führer Nordkoreas - beweist, dass echter Wandel möglich ist." Es habe zur Verhinderung einer "atomaren Katastrophe" beigetragen.