Boston Trump lobt Demonstrationen gegen Hass

"Es sieht so aus, als gebe es viele Polizei-Gegner in Boston": Mit diesen Worten kommentierte US-Präsident Donald Trump am Samstag zunächst die Demonstrationen in der Stadt, bei der unter anderem Zehntausende Menschen gegen Rassismus und Hass auf die Straße gingen. In einem weiteren Tweet bedankte sich Trump noch bei den Beamten, die im Einsatz waren.

Etwa eine Stunde später dann ein anderer Tonfall: Manchmal müsse man protestieren, um zu heilen und hinterher stärker zu sein als vorher, schrieb Trump. Den Tweet sendete er gleich drei Mal hintereinander, offenbar weil er sich mehrfach bei dem Wort für "heilen" (Englisch: "to heal") verschrieb. In den ersten Tweets schrieb er noch "heel", was unter anderem mit "Ferse" übersetzt werden kann und in dem Zusammenhang keinen Sinn ergibt.

In einem weiteren Tweet zu den Veranstaltungen in Boston schrieb er: "Ich möchte den vielen Protestierenden in Boston applaudieren, die sich gegen Bigotterie und Hass aussprechen." Bald werde das Land wieder geeint sein.

I want to applaud the many protestors in Boston who are speaking out against bigotry and hate. Our country will soon come together as one! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. August 2017

Die versöhnlichen Töne kommen zum Abschluss einer Woche, in der Trump scharfer Kritik ausgesetzt war. Nach dem Aufmarsch von Rechtsextremen in Charlottesville am vergangenen Wochenende verurteilte er die Gewalt der Rechten nur zögerlich. Am Montag versuchte er, das Geschehene zu relativieren und den Gegendemonstranten ebenso Schuld an der Eskalation zuzuschreiben.

Der Protestmarsch in Boston, an dem nach Schätzungen der Polizei bis zu 40.000 Menschen teilnahmen, richtete sich zugleich gegen eine - bei Weitem kleinere - Kundgebung, die zur selben Zeit in einem Park der Stadt stattfand. Während diese nach Angaben der Organisatoren dazu diente, für das Recht auf freie Meinungsäußerung einzutreten, sahen die Gegendemonstranten rechtsextreme Motive hinter der Versammlung.

Die Polizei meldete nach den Veranstaltungen 27 Festnahmen. Bei den meisten Fällen handelte es sich demnach um Ordnungswidrigkeiten.

Rücktritt vom Finanzminister gefordert

Rückendeckung für seine Reaktion auf die Ausschreitungen in Charlottesville bekam der US-Präsident von seinem Finanzminister. Er war von mehr als 350 seiner früheren Kommilitonen an der US-Eliteuniversität Yale zum Rücktritt aufgefordert worden. Die Yale-Absolventen werfen Mnuchin insbesondere vor, dass er dabeistand, als Trump seine umstrittene Stellungnahme zu Charlottesville abgab.

Mnuchin wies die Vorwürfe zurück. "Auch wenn ich es kaum glauben kann, dass ich mich dabei verteidigen muss, fühle ich mich verpflichtet, Sie wissen zu lassen, dass der Präsident in keiner Weise glaubt, dass Neonazis oder andere Hassgruppen, die Gewalt billigen, gleichzusetzen sind mit Gruppen, die friedlich und rechtmäßig demonstrieren", fügte der Finanzminister hinzu. Die "Taten derjenigen, die mit Hass erfüllt sind und mit dem Vorsatz anderen zu schaden", fänden weder bei ihm Unterstützung noch beim US-Präsidenten und der übrigen Regierung. Er wolle Trumps "Programm" weiter umsetzen.