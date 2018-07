US-Präsident in Großbritannien "Ich habe die Premierministerin nicht kritisiert"

Donald Trump und Theresa May haben sich in Chequers getroffen, dem Landsitz von Großbritanniens Premierministerin. Der US-Präsident sagte, May mache einen "super Job". Angesprochen auf den beispiellosen Affront gegenüber May, erklärte Trump, er habe sie nie kritisiert. Das Interview mit der britischen Boulevardzeitung "The Sun" sei "Fake News" gewesen. (Sehen Sie hier das Interview im Video)

Der US-Präsident war am Donnerstag vom Brüsseler Nato-Gipfel kommend mit Ehefrau Melania zu einem viertägigen Besuch in Großbritannien eingetroffen. Am Abend empfing May das Paar zu einem Abendessen im Blenheim Palace nahe Oxford. Während des Galadinners war dann aber bekannt geworden, dass Trump May in dem Interview wegen ihrer Brexit-Politik kritisiert und ihren Rivalen Boris Johnson gelobt hatte.

Der Bericht sei "allgemein in Ordnung" gewesen, ergänzte Trump. Aber die Zeitung habe die "positiven Äußerungen" ausgespart, die er über May gemacht habe. Das Weiße Haus werde daher in Zukunft alle Interviews selbst aufnehmen.

"Ambitioniertes Freihandelsabkommen"

Trotz der jüngsten Dissonanzen wollen Großbritannien und die USA ihre Kooperation vertiefen. May nannte bei der gemeinsamen Pressekonferenz vor allem den Bereich der Sicherheitspolitik. Auch die wirtschaftlichen Beziehungen sollen nach Mays Angaben ausgebaut werden.

"Wir sind heute übereingekommen, dass wir ein ambitioniertes Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und den USA anstreben, wenn Großbritannien die Europäische Union verlässt", sagte May.

Großbritannien kann nach Trumps Worten in den Brexit-Verhandlungen mit der EU tun, was es für richtig hält. Für die USA sei nur wichtig, dass es nach dem Brexit keine Handelsbeschränkungen mit dem Vereinigten Königreich gebe, sagte Trump.

Proteste gegen Trump in London

Unterdessen haben die Proteste gegen den Besuch Trumps in London an Fahrt aufgenommen. Mehrere Demonstrationszüge setzten sich am frühen Nachmittag durch die Innenstadt in Marsch. Aufgerufen dazu hatten unter anderem Gewerkschaften, Menschenrechtsaktivisten und religiöse Gruppen.

Sie werfen Trump unter anderem Sexismus, Rassismus und Hass auf Homosexuelle vor. Mit Slogans wie "Trump nicht willkommen" oder "Weg mit Trump" machten sie ihrem Unmut über den US-Präsidenten Luft.