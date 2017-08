17 Tage Golf Trump macht Urlaub

US-Präsident Donald Trump wird nach übereinstimmenden Medienberichten am Freitag in den Sommerurlaub gehen. Nach Angaben von US-Medien wie "ABC News", die das Weiße Haus zunächst nicht offiziell bestätigen wollte, verbringt Trump 17 Tage auf seinem Landsitz in Bedminster (New Jersey). Er hat dort einen Golfklub.

Im Weißen Haus müsse die 27 Jahre alte Klima- und Heizungsanlage ausgetauscht werden, berichtete ABC. Dafür müsse der gesamte West Wing geräumt werden. Mit konzentriertem Arbeiten wäre es also eh schwierig geworden.

US-Präsidenten gehen traditionell im August in den Urlaub, Trump macht da keine Ausnahme. Das Weiße Haus verweist allerdings stets darauf, dass ein US-Präsident niemals wirklich im Urlaub sei und seinen Amtsgeschäften überall nachgehen könne.

Trump selbst hat früher wiederholt gesagt, dass er Urlaub eigentlich nicht leiden könne. "Wenn man seine Arbeit nicht genießt, ist man im falschen Job." Im Wahlkampf 2016 sagte Trump, wenn er gewählt werde, werde er keinen Urlaub machen. Seinen Amtsvorgänger Barack Obama kritisierte er wiederholt laut und öffentlich, wenn dieser zum Golfen ging oder Ferien machte.

Nach einer Zählung von US-Medien hat Trump seit Amtsantritt 13 von 28 Wochenenden nicht in Washington verbracht. Er fuhr dann fast immer in seine Golfklubs, entweder nach Mar-a-Lago in Florida oder eben nach Bedminster. Taten sagen mehr als Worte.