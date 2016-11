Reaktion auf Trump-Sieg Schulz fordert Schulterschluss der Europäer

Martin Schulz fordert nach dem Wahlsieg von Donald Trump eine größere Geschlossenheit innerhalb der Europäischen Union. "Jedem sollte doch klar sein, dass wir die Flüchtlingskrise, die Terrorismusbekämpfung oder irgendeinen internationalen Konflikt nur mit einem gemeinsamen europäischen Ansatz lösen können", sagte der Präsident des Europaparlaments dem SPIEGEL.

Auch der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn verlangt von den EU-Mitgliedstaaten ein Bekenntnis zu Europa. "Auf jeden kommt die Gretchenfrage zu", sagte er dem SPIEGEL, "wie stehst du zur EU?"

Ähnlich sieht das der Chef des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, Elmar Brok. Er will auf dem Parteitag der CDU in Essen Anfang Dezember einen Antrag durchsetzen, der sich für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik starkmacht - auch als Reaktion auf Trumps Sieg.

Sondertreffen der EU-Außenminister

Am Sonntag kommen die EU-Außenminister in Brüssel zu einem Sondertreffen zusammen, um über die zukünftigen Beziehungen mit den Vereinigten Staaten zu beraten. Außenminister Frank-Walter Steinmeier hatte sich für eine solche Zusammenkunft starkgemacht.

In einem Interview mit SPIEGEL ONLINE warnte Steinmeier davor, "vor dem Wahlergebnis in Amerika wie das Kaninchen vor der Schlange" zu erstarren. "Dazu gehört, sich über das zu vergewissern, was wir wollen - und wofür wir im transatlantischen Verhältnis einstehen und gegenüber unseren amerikanischen Partnern mit allem Nachdruck werben werden - wir stehen für politische Vernunft und außenpolitische Zuverlässigkeit", sagte der SPD-Politiker. "Je geeinter Europa in diesen Fragen ist, desto überzeugender werden wir wirken."