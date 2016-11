Warnung an Mexikaner in USA "Meidet Konflikte!"

Sie berichten über Anfeindungen und Drohungen - nur, weil man ihnen ihre Herkunft ansieht. Der Wahlsieg von Donald Trump hat viele Mexikaner, die in den USA leben, tief schockiert.

Mit einem Aktionsplan will das mexikanische Außenministerium die Landsleute nun besser unterstützen. Elf Punkte umfasst das Programm, das mit "Wir sind bei dir" überschrieben ist. Ziel sei es, Mexikanern in den USA "Information und Orientierung" zu bieten, auch um zu vermeiden, dass sie "Opfer von Übergriffen und Betrug" werden.

Trump wird in diesem Aktionsplan nicht namentlich erwähnt. Aber der neu gewählte US-Präsident hat angekündigt, hart gegen Einwanderer ohne Papiere vorzugehen und straffällig gewordene Migranten abzuschieben. Im Wahlkampf hatte er Mexikaner mehrfach beleidigt und sie als Kriminelle beschimpft.

Die Gewissheit, dass dieser Mann ab Januar im Weißen Haus sitzt, verunsichert viele in den USA lebenden Mexikaner. Im Rahmen seines Aktionsplans hat das Außenministerium in Mexico City eine kostenlose Hotline eingerichtet. Die Nummer richte sich an jene, die "Hilfe, Informationen und konsularischen Schutz" bräuchten. Außerdem soll es eine weitere 24-Stunden-Hotline geben, um Fragen zu konkreten politischen Maßnahmen beim Thema Einwanderung zu beantworten oder "Zwischenfälle" zu melden.

"Strafbares Verhalten vermeiden"

Weitere Maßnahmen: Die Regierung wirbt für eine App, über die sich Mexikaner über rechtliche Fragen informieren können. In der Botschaft in Washington und den 50 Konsulaten im ganzen Land werden die Öffnungszeiten verlängert. Sogenannte mobile Konsulate sollen ausgebaut werden.

Der letzte Punkt des Aktionsplans liest sich wie ein Appell. Die Regierung mahnt, "Konfliktsituationen zu umgehen" und "strafbares Verhalten zu vermeiden".

"Wir sind schon etwas nervös, weil wir nicht wissen, was nun passieren wird. Daher stärken wir die Arbeit unserer Konsulate", so Carlos Sada, der mexikanische Botschafter in den USA, zu der Agentur Reuters. Der erste Schritt müsse jetzt sein, "Mexikaner gut zu informieren".

In den USA leben zwölf Millionen Mexikaner, davon schätzungsweise 5,8 Millionen ohne Aufenthaltsrecht. Sollte Trump mit seinen Plänen zur Abschiebung Ernst machen, hat Mexiko ein großes wirtschaftliches Problem. Viele Mexikaner, die in der Heimat keine Arbeit finden, suchen sie in den USA. Viele schicken zudem Geld zurück zu Angehörigen in die Heimat. Diese Überweisungen sind oft Überlebenshilfe und verhindern, dass noch mehr Mexikaner in die extreme Armut abrutschen.

Trump hatte auch angekündigt, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen zu wollen - bezahlt vom südlichen Nachbarn. Dabei ist die 3124 Kilometer lange Grenze zwischen Pazifik und Golf von Mexiko an vielen Stellen bereits stark gesichert. Städte wie Tijuana, Ciudad Juárez, Laredo und Matamoros gleichen Hochsicherheitstrakten. Dazwischen sind Wüste, Fluss und hohe Blechwände.