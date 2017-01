Michael Pence über John Lewis "Ich hoffe, er überdenkt seine Position"

Die Äußerungen von US-Bürgerrechtler John Lewis sorgen für großen Wirbel. Lewis, eine Ikone der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, hatte gesagt, Donald Trump sei aufgrund der mutmaßlichen russischen Einmischung in den Wahlkampf "kein legitimer Präsident". Außerdem verkündete Lewis, der für die Demokraten im Kongress sitzt, er werde Trumps Amtseinführung nicht beiwohnen. Trump keilte daraufhin in bekannter Weise per Twitter zurück.

Nun hat sich der designierte Vizepräsident Mike Pence in die Diskussion eingeschaltet. "Während ich großen Respekt habe für John Lewis und seine Verdienste insbesondere für die Bürgerrechte", zitiert "Fox News Sunday" den Republikaner, "war ich tief enttäuscht zu hören, dass ein Mann wie er die Legitimation von Donald Trumps Wahl zum US-Präsidenten in Frage stellt und sagt, er wolle nicht zu der Amtseinführung kommen." Pence ergänzte: "Ich hoffe, er überdenkt beide Positionen."

Pence äußerte sich außerdem zu Russland: Er sei fest entschlossen, aktiv nach Möglichkeiten für bessere Beziehungen zu dem Land zu suchen. Außerdem betonte er, die Gespräche von Trumps designiertem Sicherheitsberater Michael Flynn mit dem russischen Botschafter stünden in keinem Zusammenhang mit den Sanktionen gegen Russland.

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hatte als Reaktion auf die Hackerangriffe während des US-Präsidentschaftswahlkampfs eine Reihe von Sanktionen gegen Russland erlassen. Trump erwägt nun, diese wieder zurückzunehmen.

Mit seinem Angriff auf die Bürgerrechtsikone Lewis hatte Trump wieder einmal demonstriert, dass ihn die in Washington geltenden Tabus nicht scheren. Die Attacke gegen den Bürgerrechtler fuhr der künftige Präsident ausgerechnet vor dem Feiertag am Montag zu Ehren von Martin Luther King, dessen Weggefährte Lewis einst war.

Video AP

Lewis ist vor allem als Anführer des legendären Protestmarschs in Selma im Südstaat Alabama am 7. März 1965 bekannt. Die Demonstration für das Wahlrecht der Afroamerikaner wurde von der Polizei brutal gestoppt, das Ereignis ging deshalb als "Bloody Sunday" (blutiger Sonntag) in die Geschichte ein. Lewis, damals Anführer einer Studentenorganisation, wurde fast zu Tode geprügelt, er erlitt eine Schädelfraktur.