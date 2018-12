Schweigegeldzahlungen US-Verleger gibt Wahlkampfhilfe für Trump zu

Der US-Medienunternehmer David Pecker hat eingeräumt, Donald Trump im Wahlkampf 2016 mit der Abwicklung einer Schweigegeldzahlung an eine angebliche frühere Sexpartnerin unterstützt zu haben. Pecker, ein langjähriger Freund des US-Präsidenten, gab dies den Ermittlern zufolge als Teil eines Deals mit New Yorker Bundesanwälten zu. Im Gegenzug gewährten sie ihm Schutz vor Strafverfolgung.

Die Abmachung zwischen dem Verleger des US-Skandalblatts "National Enquirer" und den Bundesanwälten wurde bereits Ende September getroffen. Sie wurde jetzt zeitgleich zur Verhängung einer dreijährigen Haftstrafe für Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen bekanntgegeben.

Cohen hatte die von Peckers Medienunternehmen American Media Inc. (AMI) getätigte Zahlung von 150.000 Dollar an das frühere "Playboy"-Model Karen McDougal eingefädelt. Ein weiteres Schweigegeld in Höhe von 130.000 Dollar an die Pornodarstellerin Stormy Daniels zahlte er selbst.

REUTERS David Pecker

Cohen: "Ich habe seine schmutzigen Taten vertuscht"

Schweigegelder sind zwar per se nicht illegal. In den Fällen von Daniels und McDougal werden sie von den Ermittlern aber als illegale Wahlkampfspenden gewertet - da es nach ihrer Erkenntnis das Ziel war, durch die Unterdrückung der Sexgeschichten Schaden von der Trump-Kampagne abzuwenden. Der US-Präsident hatte erklärt, es habe sich bei dem Geld nicht um Wahlkampfgeld gehandelt. Insofern habe er sich nichts vorzuwerfen. Doch mit dem Urteil gegen Cohen und dem Geständnis Peckers arbeiten sich die Ermittler nun immer näher an den Präsidenten selbst heran.

Cohen gab nach Angaben der Strafverfolger zu, die Zahlungen "in Koordination mit und im Auftrag" Trumps arrangiert zu haben - womit er den Präsidenten mit dem von den Ermittlern konstatierten Gesetzesbruch in direkte Verbindung brachte. "Ich habe seine schmutzigen Taten vertuscht."

AMI hatte McDougal die Exklusivrechte an ihrer Geschichte nach Angaben der Bundesanwälte "in Absprache" mit Trumps Wahlkampfteam abgekauft. Dabei hatte das Unternehmen den Ermittlern zufolge niemals die Absicht, die Geschichte zu veröffentlichen.

Die Strafverfolger erklärten, dass AMI bei den Ermittlungen "substanzielle und wichtige Hilfe" geleistet habe und weiterhin kooperieren wolle.