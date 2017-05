Medienbericht Trump nennt Ex-FBI-Chef Comey einen "Spinner"

Schon in seinem ersten Interview nach der Entlassung von James Comey fand Donald Trump wenig schmeichelhafte Worte für den ehemaligen FBI-Chef. In einem Treffen mit russischen Diplomaten ging Trump offenbar einen Schritt weiter. "Ich habe soeben den Chef des FBI gefeuert. Er war verrückt, ein echter Spinner", sagte Trump nach einem Bericht der "New York Times" bei dem Treffen.

Die Zeitung beruft sich auf schriftliche Aufzeichnungen vom Treffen, die von anwesenden Mitarbeitern des Weißen Hauses angefertigt worden sein sollen. Das Dokument sei den Reportern der "Times" vorgelesen worden.

Trump gab demnach weiter zu, wegen der Russland-Ermittlungen unter Druck geraten zu sein. Die Entlassung Comeys habe ihn von diesem Druck befreit.

Der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, hat den Bericht laut "Times" auf Anfrage hin nicht bestritten. Comey habe den Präsidenten unnötig unter Druck gesetzt und ihn in seiner Fähigkeit eingeschränkt, diplomatische Gespräche mit Russland zu Themen wie Syrien, der Ukraine und dem IS zu führen, sagte Spicer in einem Statement.

Einen Tag nach der Entlassung Comeys hatte Trump den russischen Außenminister, Sergei Lawrow, und den russischen Botschafter in den USA, Sergei Kislyak, im Oval Office empfangen. Dabei gab Trump auch Geheimdienst-Informationen mit Bezug zum Terrorismus an Lawrow weiter.