+++ US-Newsblog +++ Trotz Schutz durch Obama-Programm: Behörden nehmen Mexikaner fest

06.54 Uhr

Medienbericht über Kontakte zwischen Trump-Team und russischen Geheimdiensten

Führende Mitarbeiter von Donald Trumps Kampagnenteam sollen laut einem Bericht der "New York Times" im Wahlkampf mehrfach Kontakt zu ranghohen russischen Geheimdienstmitarbeitern gehabt haben. Das belegten abgefangene Telefonate und Mitschnitte von Telefongesprächen, berichtet die Zeitung unter Berufung auf "vier derzeitige und frühere amerikanische Behördenvertreter". Zweck und Inhalte der Gespräche wurden nicht bekannt.

Besonders brisant ist laut "New York Times", dass die Anrufe "in etwa zur selben Zeit" stattgefunden hätten, in der die Ermittlungsbehörden und Aufklärungsdienste zunehmend Hinweise auf Russlands Versuche erhalten hätten, durch Cyberangriffe auf die US-Demokraten die Präsidentschaftswahl zu stören. Beweise für eine mögliche Zusammenarbeit von Trumps Leuten mit der russischen Seite gebe es aber den Informanten zufolge bislang nicht.

Namentlich wurde nur Paul Manafort genannt, monatelang Chef von Trumps Wahlkampfteam. Der Lobbyist, der enge berufliche Kontakte nach Russland und in die Ukraine pflegt, nannte den Bericht "absurd".

06.14 Uhr

Trotz Arbeitserlaubnis: Einwanderungsbehörden nehmen Mexikaner fest

Amerikanische Einwanderungsbehörden haben einen 23 Jahre alter Migranten aus Mexiko festgenommen, obwohl sich dieser auf Basis eines Programms der Obama-Regierung legal im Land aufhält. Laut einer Klage gegen die Inhaftierung war der Mann als Kind illegal in die Vereinigten Staaten gebracht worden. Er sei nun aber im Besitz einer Arbeitserlaubnis. Hintergrund sind spezielle Richtlinien für junge Einwanderer, die unter Präsident Barack Obama erlassen wurden.

Laut dem Anwalt des Mannes könnte dies der erste Fall sein, in dem eine Person unter dem Schutz des Programms "Deferred Action vor Childhood Arrivals" in Gewahrsam genommen wurde. Die amerikanische Einwanderungs- und Zollbehörde erklärte, der Mexikaner sei ein Bandenmitglied.

03.54 Uhr

Trump besteht nicht mehr auf Zwei-Staaten-Lösung

Kurswechsel in der amerikanischen Nahost-Politik: US-Präsident Donald Trump besteht einem Regierungsvertreter zufolge nicht mehr auf eine Zwei-Staaten-Lösung. Das höchste Ziel sei Frieden, sagte der hochrangige Regierungsvertreter. "Ob dies nun in Form einer Zwei-Staaten-Lösung geschieht, sofern von beiden Seiten gewünscht, oder anders." Der Präsident wolle eine Lösung nicht vorschreiben. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wird am Mittwoch in Washington erwartet.

Damit rückt Trump offenbar von der jahrzehntelangen Haltung der USA ab, dass eine Zwei-Staaten-Lösung die einzige Möglichkeit ist, dauerhaft Frieden zwischen Israel und den Palästinensern zu schaffen. Zuletzt war die neue US-Regierung noch auf Distanz zum israelischen Siedlungsbau gegangen.

22.57 Uhr

Kongress-Ausschuss nimmt sich Trumps Nordkorea-Briefing an

Die Aufsichtskommission des US-Repräsentantenhauses hat sich mit der umstrittenen Lagebesprechung von Donald Trump in dessen Ferienresort in Florida beschäftigt. Der Vorsitzende, Jason Chaffetz, schrieb einen Brief an das Weiße Haus, in dem er um Aufklärung bat, wie genau der US-Präsident und er japanische Premierminister Shinzo Abe über einen nordkoreanischen Raketentest informiert wurden.

Auf Fotos von Gästen des Resorts Mar-a-Lago ist zu sehen, wie Trumps Berater sich am Tisch über Abe beugen und mit einem Smartphone Licht auf Papiere werfen. Üblich wäre es bei einem Sicherheitsbriefing, dass die Regierungschefs sich an einen sicheren Ort zurückziehen und die Lage dort analysieren. Chaffetz will nun wissen, wo genau das Sicherheitsbriefing abgehalten wurde und welche Dokumente im Speisesaal des Ressorts besprochen wurden.

Laut Sean Spicer, dem Sprecher des Weißen Hauses, hätte sich Trump und Abe für das Briefing zu Nordkorea in einen speziellen Raum zurückgezogen. Das sei vor und nach dem Abendessen passiert.

Chaffetz fragte ebenfalls an, welche Sicherheitsmaßnahmen es gibt, um die Gäste von Mar-a-Lago zu überprüfen und sicherzustellen, dass es sich nicht um ausländische Agenten handelt.