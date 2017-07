Trumps neuer Stabschef US-Republikaner hoffen auf Chaosbewältiger Kelly

Mit der Vereidigung von John F. Kelly als Stabschef im Weißen Haus will US-Präsident Donald Trump an diesem Montag in eine neue Phase seiner Amtszeit starten. Der ehemalige Vier-Sterne-General soll nicht weniger, als das Chaos im Weißen Haus unter Kontrolle bringen.

Am Tag vor der offiziellen Amtsübernahme haben mehrere US-Republikaner über ihre Erwartungen an Kelly gesprochen. "Er wird das Drama reduzieren müssen", sagte beispielsweise Karl Rove, Stratege und ehemaliger Berater von George W. Bush gegenüber "Fox News Sunday". Kelly werde die internen Angriffe und die Leaks unter Kontrolle bringen und für "etwas Disziplin" sorgen müssen.

Die republikanische Senatorin Susan Collins sagte bei "Meet the Press", sie gehe davon aus, dass Kelly "Ordnung und Disziplin" ins Weiße Haus bringen werde. Und auch Trumps Beraterin Kellyanne Conway sprach bei "Fox News Sunday" über den Personalwechsel. "Ich werde tun, worum auch immer mich der Präsident oder unser neuer Stabschef bitten." Sie sei die Sorte Frau, die sich stets an Protokoll und Hackordnung halte.

Der bisherige Heimatschutzminister Kelly ersetzt Reince Priebus als Stabschef. Trump hatte die Personalie am vergangenen Freitag via Twitter mitgeteilt - da lagen bereits Wochen der chaotischen Amtsführung hinter ihm. Trump steht unter anderem wegen der Russland-Affäre, seiner Gesundheitsreform und Streitereien innerhalb seines eigenen Teams unter Druck. Mehr zu Trumps Versuch eines Neustarts lesen Sie hier.

"Ich denke, der Präsident will eine andere Richtung einschlagen, will ein bisschen mehr Disziplin, ein bisschen mehr Struktur", sagte am Sonntag der Chef des Haushaltsbüros im Weißen Haus. Der Präsident genieße es sehr, mit Generälen zusammenzuarbeiten, sagte Mick Mulvaney in der TV-Sendung "State of the Union". Priebus sei seiner Ansicht nach zwar effektiv gewesen; seine Amtsführung sei aber wohl ein bisschen "entspannter und unabhängiger" gewesen.

Bevor Kelly zum Heimatschutzminister wurde, diente er mehr als 40 Jahre lang im Marine Corps. Neben Kelly hat Trump mit Verteidigungsminister James Mattis und Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster zwei weitere Generäle um sich geschart. Über Kelly sagte Trump bereits am Freitag, er sei "ein wahrer Star meiner Regierung". Und: "John Kelly wird einen fantastischen Job machen."