TV-Moderator Kudlow Trumps neuer Wirtschaftsberater attackiert EU und China

Am Donnerstag soll Larry Kudlow offiziell ernannt werden, als Top-Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump. Bereits am Tag zuvor äußerte sich der konservative TV-Kommentator in einem Interview seines Senders CNBC - und signalisierte, dass er in Handelsfragen für einen harten Kurs gegenüber der EU und China stehe.

Die Europäische Union verfolge eine "sehr schlechte protektionistische Politik", sagte Kudlow. Und: "China hat seit langem nicht nach den Regeln gespielt. Ich muss sagen, als jemand, der eigentlich keine Zölle mag, denke ich doch, dass China eine harte Antwort verdient hat." Er hoffe, dass sich mehrere Länder zusammentäten, um beim Thema Handel gegen China vorzugehen.

Zuvor hatte Kudlow der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, dass er Nachfolger des zurückgetretenen Nationalen Wirtschaftsberaters Gary Cohn werde. Trump habe ihm den Posten angeboten und er habe zugesagt. Das Weiße Haus bestätigte die Personalie.

Lawrence A. "Larry" Kudlow, 70, moderiert derzeit Sendungen bei CNBC, er ist auch Radiomoderator und Kolumnist. In den Achtzigerjahren beriet er die Regierung von Ronald Reagan. Kudlow war Chef-Ökonom bei der Investmentbank Bear Stearns. Mehrfach hat er einschneidende Steuersenkungen als Treiber von Wirtschaftswachstum bezeichnet.

Vorgänger geht nach Streit über Strafzölle

Bereits im Wahlkampf 2016 hatte Kudlow Trump unterstützt, er galt bislang als loyaler, informeller Berater und ist gut verdrahtet in der republikanischen Partei. In US-Medien wird darauf hingewiesen, dass Kudlow keinen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften habe.

Trumps derzeitiger Top-Wirtschaftsberater Cohn verlässt das Weiße Haus während eines Streits über US-Strafzölle auf ausländischen Stahl und Aluminium. Cohn war maßgeblich an der jüngst verabschiedeten Steuerreform beteiligt, lag mit Trump aber in fast allen anderen Feldern überkreuz. Bei den Strafzöllen stellte er sich bis zuletzt, aber vergebens gegen den Präsidenten.

Auch Kudlow hatte die Zoll-Entscheidung erst vor kurzem deutlich kritisiert. Jetzt sagte er CNBC, er sei erleichtert, dass Ausnahmen gemacht würden. Er fügte hinzu, dass die Zölle der breiteren US-Wirtschaft seiner Meinung nach nicht schaden würden. Wichtig sei dagegen ein starker und stabiler Dollar.