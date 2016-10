"Heuchler, ekelhaft, ein Desaster" "New York Times" druckt Trumps gesammelte Beleidigungen

Es sind Sätze wie diese, mit denen Donald Trump seine Fangemeinde Tag für Tag aufhetzt: "Die Demokraten erfinden Umfragen, um mich zu stoppen." Oder: "Gerade kommt heraus, dass die betrügerische Hillary unbegrenzt Syrer ins Land lassen will. Das dürfen wir nicht zulassen - 'Islamischer Staat'!"

Beide Äußerungen des republikanischen Präsidentschaftskandidaten stammen vom heutigen Montag. Nahezu täglich kommen auf Trumps Twitteraccount neue Beleidigungen dazu. Mal pöbelt er über den politischen Gegner, mal über Medien, ausländische Politiker - oder gleich ganze Länder.

Die "New York Times" sammelt online seit längerem alle verbalen Attacken des Multimillionärs. Am Montag druckte die Zeitung den aktuellen Stand: "281 Personen, Orte und Dinge, die Trump bei Twitter beleidigt hat". Auf Papier umfasst die Sammlung eine Doppelseite, allein die Beleidigungen in Richtung Hillary Clinton füllen eine halbe Seite.

SPIEGEL ONLINE

Eine kleine Auswahl: