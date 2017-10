Protestierende Footballstars Wo sich die Trump-Gegner irren

Wenn ein Mann, der zunächst keinem Plan zu folgen scheint, Entscheidungen trifft, die sich jeder Vernunft entziehen, aber entgegen jede Erwartung dann jedoch höchstens einmal stolpert und nie fällt - dann kehrt sich die Wahrnehmung seiner Person irgendwann radikal um. Plötzlich beginnt seine Umwelt auch dort kühles Kalkül zu wittern, wo ihn in Wahrheit vielleicht nur der Hafer gestochen hat. Nichts ist mehr Zufall, alles jetzt Teil eines großen Masterplans, dessen Sinn sich den Uneingeweihten erst später enthüllt.

Zum Autor privat Torben Lütjen ist Professor für Politikwissenschaft am Max Kade Center for European Studies der Vannderbilt University in Nashville, Tennessee.

So ist es auch bei Donald Trump, dem 45. Präsidenten der USA. Was immer Trump auch tut: Stets schwanken die Beobachter in ihrem Urteil über ihn zwischen peinlicher Dummheit und diabolischer Gerissenheit. Meistens ist die Wahrheit näher am Ersteren. Jetzt aber könnte Trump wohl tatsächlich, nach einer Reihe schwerer strategischer Fehler, ein Thema gefunden haben, das sich perfekt in jene populistische Erzählung einfügt, die seinen Aufstieg ermöglicht hat.

Mit seiner Kritik an Spielern der amerikanischen Profiliga NFL, die aus Protest gegen den Alltagsrassismus in den USA während der Nationalhymne aus Protest niederknien, ist er vielleicht gerade dabei, verlorenes Terrain wieder gut zu machen, seinen populistischen Appell vielleicht gar zu erweitern - alles um den Preis natürlich, auch eine der letzten Zonen des Nicht-Politischen in den USA zum ideologischen Schlachtfeld zu machen.

