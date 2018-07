US-Präsident Donald Trump hat seinen Kandidaten für den frei werdenden Posten am Obersten Gerichtshof benannt: Brett Kavanaugh. Der 53-Jährige ist seit mehr als einem Jahrzehnt an einem Bundesberufungsgericht in Washington tätig und arbeitete zuvor unter anderem für Präsident George W. Bush. Er gilt in der Politikszene als gut vernetzt und als Verfechter einer wörtlichen Auslegung der US-Verfassung. Das dürfte etwa die Gegner des Schusswaffengebrauchs in den USA wenig freuen: Die Waffenlobby stützt sich auf eine wörtliche Auslegung des verfassungsmäßigen Rechts auf Selbstverteidigung.

Er fühle sich "zutiefst geehrt" über die Nominierung und das Vertrauen Trumps, sagte Kavanaugh nun im Weißen Haus. Begleitet wurde er von seiner Ehefrau Ashley und den beiden gemeinsamen Töchtern, zudem saßen seine Eltern im East Room. Sollte der Senat seiner Nominierung zustimmen, werde er jeden Fall unvoreingenommen angehen, sagte Kavanaugh.

AFP Brett Kavanaugh (2.v.r.) mit seiner Familie und Donald Trump

Der Sitz am Supreme Court wird Ende Juli vakant, weil der moderate Richter Anthony Kennedy, 81, in den Ruhestand geht. Trump hatte damit die Möglichkeit, einen konservativeren Nachfolger zu benennen und damit das politische Kräfteverhältnis des Gerichts nach rechts zu verschieben. Da die Richter auf Lebenszeit ernannt werden, kommt Trumps Entscheidung eine besondere Bedeutung zu: Er kann das Gericht auf Jahrzehnte prägen.

Kandidaten für den Supreme Court werden vom US-Präsidenten vorgeschlagen, müssen aber vom Senat bestätigt werden. Dort haben die Republikaner derzeit eine Mehrheit von 51 zu 49 Stimmen. Da der schwerkranke Senator John McCain seit Monaten an keiner Abstimmung teilgenommen hat und abwesend ist, kommt es für die Republikaner auf jede Stimme an: Stimmen die Demokraten geschlossen gegen Trumps Kandidaten, könnte ein einziger republikanischer Abweichler alles zu Fall bringen.

Mehrere Demokraten kündigten bereits an, eine Nominierung Kavanaughs abzulehnen, darunter der Oppositionsführers im Senat, Chuck Schumer, sowie Senator Cory Booker und Senatorin Kamala Harris. Der republikanische Ex-Präsident George W. Bush ließ mitteilten, Kavanaugh sei ein fabelhafter Jurist, ein guter Ehemann, Vater und Freund sowie "ein Mann von höchster Integrität".

Der Oberste Gerichtshof ist zentral für die Rechtsprechung und rechtliche Diskurse in den USA. Er besteht aus insgesamt neun Richtern. Die Urteile des höchsten Gerichts stellen gesellschaftspolitische Weichen - etwa 1973, als die Richter im Verfahren Roe vs. Wade Abtreibung als eine zutiefst persönliche Entscheidung definierten und somit weitgehend legalisierten (mehr dazu, was genau der Supreme Court macht und wie er besetzt wird, erfahren Sie hier).

Trump gab seine Entscheidung nun zur besten TV-Sendezeit bekannt, alle großen Sender übertrugen seine Rede live. Schon die Kandidatenkür hatte der US-Präsident als eine Art Castingshow inszeniert. Im East Room des Weißen Hauses sagte er nun, es sei ihm bei der Auswahl eines Kandidaten nicht um die politischen Ansichten gegangen, sondern darum, dass derjenige "ungeachtet seiner politischen Ansichten tun kann, was das Gesetz und die Verfassung verlangen". Niemand sei dafür geeigneter als Brett Kavanaugh.