Reaktionen auf Richter Kavanaugh Demokraten protestieren gegen Nominierung

US-Präsident Donald Trump möchte Brett Kavanaugh als Richter an den Supreme Court holen. Demokraten reagierten schockiert auf die Nachricht der Nominierung: Trump riskiere damit Abtreibungsrechte und eine freie Gesundheitsversorgung für Millionen Amerikaner, sagte der Oppositionsführer im Senat, Chuck Schumer. "Ich werde mich mit allem, was ich habe, der Nominierung von Brett Kavanaugh entgegenstellen, und ich hoffe, die Mehrheit der Menschen wird das auch tun."

Vor dem Gebäude des Obersten US-Gerichts in Washington versammelten sich schon kurz nach Bekanntwerden der Trump-Entscheidung Demonstranten. Die Protestierenden riefen "zur Hölle: Nein zu Kavanaugh". Prominente demokratische Senatoren schlossen sich den Demonstranten an, etwa Bernie Sanders, Kirsten Gillibrand und Jeff Merkley.

"Bei der Nominierung von heute geht es nur darum, Macht über die Menschen auszuüben", sagte Merkley. "Ich sage Ihnen, das ist die politischste Entscheidung, die möglich war. Dieser Nominierte will den Weg zur Tyrannei ebnen." Seine Kritiker werfen Kavanaugh vor, zu konservativ und parteiisch zu sein.

Mit seiner Entscheidung könnte Trump dem konservativen Lager am Gericht auf lange Sicht eine solide Mehrheit verschaffen. Kavanaugh soll für den in Rente gehenden Richter Anthony Kennedy nachrücken, der mit seinem Abstimmungsverhalten zwischen dem Lager der Konservativen und Linksliberalen im Richterkollegium gependelt und oft ausschlaggebend war bei wichtigen Entscheidungen.

Trump zeigte sich überzeugt von seiner Wahl. "Es gibt keinen Amerikaner, der qualifizierter wäre für den Job, und keinen, der ihn mehr verdient hätte", teilte der US-Präsident mit. Kavanaugh sagte in einer ersten Reaktion, er sei geschmeichelt und sehr geehrt. Die beiden Männer verbindet unter anderem eine gewisse Abneigung gegen die Familie Clinton.

"Ein guter Ehemann, Vater und Freund"

Kavanaugh hat sich nach seiner Zeit als Assistent Kennedys im Supreme Court erstmals selbst einen Namen in der Juristenszene gemacht, als er den Sonderermittler Ken Starr in der Affäre um Ex-Präsident Bill Clinton unterstützte. Dabei machte er sehr deutlich, dass er Clintons Umgang mit der Justiz als unangemessen betrachtet und warf ihm in der Sex-Affäre um Paula Jones und Monica Lewinsky Meineid vor.

Später war Kavanaugh für Präsident George W. Bush im Weißen Haus tätig. Der zeigte sich ebenfalls erfreut über die Nominierung: "Brett ist ein brillanter Jurist", teilte er mit. "Er ist ein guter Ehemann, Vater und Freund - ein Mann von höchster Integrität."

Kavanaugh ist seit mehr als einem Jahrzehnt an einem Bundesberufungsgericht in Washington tätig. Für seine Beförderung an das Oberste Gericht muss er nun allerdings noch die Zustimmung des Senats erhalten. Dort verfügt Trumps Republikanische Partei nur über eine Mehrheit von einer einzigen Stimme.