Neuer US-Chefunterhändler Trumps Anwalt dealt künftig mit der Welt

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat den langjährigen Anwalt seiner Unternehmensgruppe als internationalen Unterhändler nominiert. Jason Greenblatt, der auch Vize-Präsident der Trump Organization ist, werde unter anderem internationale Handelsabkommen vereinbaren, erklärte Trumps Übergangsteam.

Der Sender CNN berichtet, dass auch der Nahostkonflikt und die Beziehungen zu Kuba in Greenblatts neuen Aufgabenbereich fallen. Trump erklärte, der Anwalt sei einer seiner "engsten Vertrauten". Er habe "komplexe Geschäfte" für ihn abgewickelt und sei erfahren darin, in "schwierigen und sensiblen" Fragen zu vermitteln.

Greenblatt hatte Trump bereits in Wahlkampf zur Nahostpolitik beraten. Donald Trump, der Barack Obama am 20. Januar als Präsident ablöst, stellt derzeit sein Regierungsteam zusammen. Trump kritisiert seit Jahren internationale Handelsabkommen wie das transatlantische Abkommen TTIP mit der Europäischen Union und plant, das transpazifische Abkommen TTP nach Amtsantritt zu kündigen. Stattdessen will er auf bilaterale Vereinbarungen setzen. Kritiker befürchten eine Abschottung des US-Marktes.