Newsblog zur US-Wahl Trump soll laut "NYT" dubiose Steuerdeals genutzt haben

@@02.30 Uhr

"NYT" berichtet über Trumps "dubiose Steuerdeals"

REUTERS

Stolz hatte Donald Trump verkündet, jahrelang keine Steuern gezahlt zu haben - die Aussage war einer der Aufreger während der ersten TV-Debatte zwischen ihm und Hillary Clinton. Nun berichtet die "New York Times", Trump habe Anfang der Neunzigerjahre auf dubiose juristische Mittel zurückgegriffen, um Steuerzahlungen zu entgehen.

Laut der Zeitung gab Trump damals Hunderte Millionen Dollar an besteuerbarem Einkommen nicht an - dabei soll er auf eine Methode gesetzt haben, vor der ihn laut "NYT" sogar seine eigenen Anwälte warnten. Diese Methode sei später vom Kongress offiziell für ungesetzlich erklärt worden, heißt es in dem Artikel.

Die Zeitung hat die neuen Dokumente eigenen Angaben zufolge Steuerexperten vorgelegt. Die seien zu dem Schluss gekommen, dass Trump mit seinem Steuerausweichmanöver eindeutig an die Grenzen dessen gegangen sei, was damals gesetzlich erlaubt war.

Exclusive: The Times obtained documents showing that Donald Trump used a legally dubious tax avoidance maneuver https://t.co/Cx2yZ8oavP — The New York Times (@nytimes) 1. November 2016

Anfang Oktober hatte die "NYT" erstmals berichtet, Trump habe zu Beginn der Neunzigerjahre Hunderte Millionen Dollar an Verlusten geltend gemacht und so bis zu 18 Jahre lang keine Einkommensteuer gezahlt (mehr Hintergründe dazu lesen Sie hier). Trump weigert sich bis heute - entgegen der jahrzehntelangen Gepflogenheiten für US-Präsidentschaftskandidaten - seine Steuererklärungen zu veröffentlichen.

@@1 Uhr

Obama vererbt seinem Nachfolger elf Millionen Twitter-Follower

AFP

Dem Twitter-Account namens @POTUS folgen insgesamt mehr als 11,1 Millionen Nutzer der Plattform. Bisher stand dort neben einem Foto von Barack Obama die Kurz-Erklärung: "Vater, Ehemann und der 44. Präsident der Vereinigten Staaten". Was aber passiert mit dem Account, wenn Obama das Weiße Haus verlässt?

Der Account werde am Tag der Amtsübergabe, also am 20. Januar 2017, unter die Kontrolle des neuen Amtsinhabers gestellt, teilte das Weiße Haus nun mit - es legte am Montag erstmals einen Plan zur "Amtsübergabe im digitalen Zeitalter" vor. All das, was Obama auf dem Twitter-Account seit der Einrichtung im Mai 2015 veröffentlicht hat, soll demnach im Nationalarchiv bewahrt werden.

Dem Plan zufolge sollen auch die anderen digitalen Konten Obamas weitergegeben werden, darunter die auf Facebook, Flickr, Vimeo, Instagram, iTunes, MySpace und Snapchat.

Auf Twitter hat Obama seit 2015 rund 300 Nachrichten über das Konto @POTUS abgesetzt. Die Abkürzung steht für "President of the United States". Ähnlich wie mit Obamas Twitter-Konto soll auch mit den Accounts der First Lady - @FLOTUS - und des Vizepräsidenten - @VP - verfahren werden.

@@00.20 Uhr

Biden: "Ihr müsst sie nicht lieben - aber ihr braucht sie."

AP

Vize-Präsident Joe Biden hat einen kurzen Stopp in einem Restaurant in Philadelphia eingelegt und die Gäste dazu aufgerufen, für Hillary Clinton zu stimmen. Die Wahl dürfe nicht knapp ausgehen, sonst würden Donald Trump und dessen Anhänger erst recht behaupten, sie sei manipuliert gewesen. Zudem berief sich Biden in seiner Rede auf ein Interview, das die amerikanische Talkshow-Größe Oprah Winfrey kürzlich zu Clinton gegeben hat.

"Wie Oprah schon gesagt hat: Ihr müsst sie nicht lieben - aber ihr braucht sie", sagte Biden. Clinton würde sich zwar nicht besonders öffnen, das sei nicht ihr Stil. "Aber ich weiß, wie sehr sie sich kümmert."

@@22.00 Uhr

WikiLeaks-Enthüllung hat Konsequenzen für Clinton-Vertraute

AP Donna Brazile

Donna Brazile ist einer der bekanntesten Politikerinnen der USA. Momentan leitet sie kommissarisch die demokratische Partei (DNC), zuvor hatte die mitreißende Rednerin einen Vertrag mit dem TV-Sender CNN. Den ist sie nun los - wegen der WikiLeaks-Enthüllungen. E-Mails, die auf dem Portal veröffentlicht worden waren, hatten einen unschönen Verdacht nahe gelegt: Brazile soll durch ihre Tätigkeit bei CNN während des Vorwahlkampfs Zugang zu den geheimen Fragen gehabt haben, die während zweier TV-Debatten den Kandidaten Hillary Clinton und Bernie Sanders gestellt werden sollten. Brazile, eine Unterstützerin Clintons, soll ihrer Favoritin zwei dieser Fragen durchgesteckt haben.

Die Zusammenarbeit zwischen CNN und Brazile ist jetzt Geschichte, die Politikerin trat schon Mitte Oktober von ihrem Vertrag zurück. Der Sender reagierte erleichtert - seit den WikiLeaks-Enthüllungen über Brazile habe man sich "sehr unwohl" gefühlt.