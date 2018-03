Nächster Rauswurf Trumps persönlicher Assistent offenbar aus Weißem Haus eskortiert

Der Wechsel im Amt des US-Außenministers lief kurios ab: Rex Tillerson erfuhr anscheinend durch einen Tweet von Präsident Donald Trump, dass er seinen Posten los ist. Noch spektakulärer verlief offenbar ein anderer Rauswurf. Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" (WSJ) wurde Trumps persönlicher Assistent John McEntee schon am Montag aus dem Weißen Haus eskortiert. Zwei hochrangige Vertreter des Weißen Hauses bestätigten das der Zeitung.

Eine dritte Quelle sagte dem WSJ, der Grund für die Entlassung McEntees sei ein nicht weiter spezifiziertes Sicherheitsproblem. Sarah Sanders, die offizielle Sprecherin des Weißen Hauses, verweigerte eine Stellungnahme. McEntee war durch das WSJ nicht zu erreichen.

Das WSJ berichtet, dass McEntee nicht einmal die Gelegenheit bekommen habe, seinen persönlichen Besitz aus dem Weißen Haus mitzunehmen. McEntee soll ohne Jacke gegangen sein. Gegenüber Kollegen habe der 27-Jährige angedeutet, der Vorfall habe mit seinem persönlichen Hintergrund zu tun.

McEntee hatte schon lange an der Seite des Präsidenten gestanden und war schon während des Wahlkampfs einer der ersten Helfer Trumps gewesen Auch in Zukunft wird er weiter für den Präsidenten arbeiten - wenn auch nicht im Weißen Haus. Am Dienstag vermeldete das Wahlkampfteam Trumps für 2020, dass McEntee sich dem Team anschließen werde.