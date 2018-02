Angeblich 150.000 Dollar Schweigegeld "Playboy"-Model berichtet von Affäre mit Trump

US-Präsident Donald Trump macht ein neuer Bericht zu schaffen, wonach Geldzahlungen Berichterstattung über eine außereheliche Affäre verhindern sollten. Das frühere Playmate des Jahres, Karen McDougal, schilderte dem Magazin"New Yorker", sie habe im Jahr 2006 eine mehrmonatige Sex-Affäre mit dem damaligen Reality-TV-Star gehabt.

Das Blatt "National Enquirer" habe für diese Exklusivgeschichte 150.000 Dollar gezahlt, sie aber dann nie veröffentlicht. McDougal sagte, sie fühle sich ihrer Rechte beraubt und sei unsicher, was sie überhaupt sagen dürfe, ohne in Schwierigkeiten zu geraten.

Treffen auf Anwesen Hugh Hefners

Trump und McDougal sollen sich 2006 auf dem Anwesen des "Playboy"-Gründers Hugh Hefner in Los Angeles getroffen haben, wo Trump eine Folge seiner TV-Show "The Apprentice" drehte. Donald und Melania Trump hatten ein Jahr zuvor geheiratet.

Bereits im November 2016 berichtete das "Wall Street Journal" von der Zahlung der American Media Inc. AMI an McDougal, der AMI gehört der "Enquirer". AMI-Chef David Pecker ist ein guter Bekannter Trumps. Wenn man die Geschichte so sieht, wirken die 150.000 Dollar für die niemals erschienene "Exklusivstory" wie ein mögliches Schweigegeld.

Ein Sprecher des Weißen Hauses wies eine Affäre Trumps mit McDougal zurück. Der Bericht sei "Fake News".

Weitere Affäre juristisch heikel

Eine zweite Affäre, die Trump angeblich mit der Pornoschauspielerin Stephanie Clifford, Künstlername "Stormy Daniels", gehabt haben soll, könnte für den US-Präsidenten noch juristisch heikel werden.

Trumps Anwalt Michael Cohen, der als sein "Problemlöser" beschrieben wird, hatte kürzlich gesagt, er habe 130.000 Dollar an Clifford aus eigener Tasche gezahlt, damit diese nicht über die Affäre rede. Die Zahlung trug sich 2016 mitten im Präsidentschaftswahlkampf zu. Das macht die Affäre politisch.

Clifford fühlt sich nach Aussage ihrer Anwältin nicht mehr an ihr Schweigen gebunden. Die Webseite "The Hill" zitierte Cliffords Anwältin Gina Rodriguez mit den Worten: "Jetzt ist alles raus, und Stormy wird ihre Geschichte erzählen."

Der frühere Chefanwalt der staatlichen Wahlkommission FEC, Lawrence Noble, nannte das Handeln von Trumps Anwalt Cohen einen groben Fehler. Die FEC müsse sich geradezu eingeladen fühlen, nun gegen Trump zu ermitteln.