Streit um gefallene Soldaten Trump instrumentalisiert Tod des Sohnes seines Chefberaters

Donald Trump hat eine persönliche Tragödie seines Chefberaters genutzt, um seine eigenen umstrittenen Aussagen zu belegen. "Sie könnten General Kelly fragen, 'Hat er einen Anruf von Obama bekommen?'", sagte Trump in einem Interview mit Fox News Radio. Damit greift Trump seinen Vorgänger erneut dafür an, schlecht mit den Angehörigen gefallener Soldaten umgegangen zu sein.

Im Jahr 2010 war der Sohn von John F. Kelly, Zweiter Lieutenant Robert Kelly, in Afghanistan auf eine Landmine getreten und sofort gestorben. John F. Kelly war zu diesem Zeitpunkt General der Marine Corps. Seit Juli dieses Jahres ist er Stabschef des Weißen Hauses.

Am Montag hatte Trump seinen Vorgängern vorgeworfen, sich nicht ausreichend um die Familien gefallener US-Soldaten gekümmert zu haben. Allenfalls Obama hätte sich vielleicht manchmal bei Angehörigen gemeldet, aber andere seiner Vorgänger "gar nicht." Sowohl die Büros von Obama als auch das von George W. Bush wiesen die Vorwürfe umgehend zurück.

Kelly hatte stets versucht, den Tod seines Sohns aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Nur vier Tage nach dem Unglück musste Kelly in seiner Funktion als General zwei anderer getöteter Marines gedenken. Er hielt eine bewegende Rede, bat laut der "Washington Post" und der "New York Times" aber explizit darum, dass sein Sohn bei diesem Auftritt nicht erwähnt würde. Noch vor einem Monat hat Kelly an einem Golfturnier im Gedenken an seinen Sohn teilgenommen - mit sehr geringer öffentlicher Aufmerksamkeit.

Das "erniedrigt die Präsidentschaft"

Präsident Trump verfolgt nun eine andere Strategie, indem er den Tod von Kelly Sohn in den Streit um gefallene Soldaten einbringt. Wie schon für seine ersten Aussagen musste er sich dafür umgehend Kritik anhören, zum Beispiel von Leon Panetta, dem früheren Verteidigungsminister unter Obama und dem früheren Chefberater unter Bill Clinton: "Ich glaube, es erniedrigt die Präsidentschaft, wenn man John Kelly und seinen Sohn nutzt, beides Patrioten, um seine Rechtfertigungen für was auch immer zu unterstützen", sagte Panetta: "Ich glaube, das schafft den Eindruck, dass es keinen heiligen Boden gibt für diesen Präsidenten."

Unterdessen sagte ein anonymer Offizieller des Weißen Hauses der "Washington Post", dass Kelly damals keinen Anruf von Obama erhalten habe. Kelly selbst äußerte sich nicht zu dem Thema. Einige seiner Kollegen aus dem Pentagon aus der damaligen Zeit sagten der "New York Times" allerdings, sie könnten sich nicht daran erinnern, dass sich Kelly unglücklich über die Art gezeigt habe, wie Obama mit dem Tod von Kellys Sohn umgegangen sei.

Im Mai 2011 waren Kelly und seine Frau außerdem zu einem Frühstück für sogenannte "Gold-Star-Familien" eingeladen - solche, die einen Angehörigen beim Einsatz für das US-Militär verloren haben. Laut Aufzeichnungen des Weißen Hauses nahmen die Kellys daran teil. Sowohl "New York Times" als auch "Washington Post" berichten, dass das Ehepaar am Tisch von Michelle Obama, der First Lady, saß.