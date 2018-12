Ex-Anwalt verurteilt Trump weist im Fall Cohen jede Schuld von sich

Nach dem Urteil gegen seinen einstigen Anwalt Michael Cohen hat sich US-Präsident Donald Trump erstmals zu Wort gemeldet: Er dementierte eigenes Fehlverhalten und machte stattdessen Cohen Vorwürfe: "Ich habe Michael Cohen nie angewiesen, gegen das Gesetz zu verstoßen", schrieb Trump auf Twitter. "Er war ein Anwalt, und er sollte das Gesetz kennen."

Der US-Präsident verwahrte sich dagegen, gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen zu haben. Cohen sei es nur darum gegangen, den Präsidenten in Verlegenheit zu bringen.

Trumps Ex-Anwalt war am Mittwoch unter anderem wegen Zahlung illegaler Wahlkampfhilfen, wegen Falschaussagen vor dem Kongress und wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren Haft verurteilt worden.

Vor Gericht hatte Cohen gesagt: "Ich übernehme die volle Verantwortung für jede Tat, zu der ich mich schuldig bekannt habe: Meine persönlichen und diejenigen, an denen der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika beteiligt war." Er habe es immer wieder als seine Pflicht empfunden, Trumps "schmutzige Taten" zu vertuschen.

AFP Michael Cohen

Cohen hatte unter anderem eingeräumt, den US-Kongress im Zusammenhang mit einem geplanten, aber nie verwirklichten Bauprojekt Trumps in Moskau angelogen zu haben. Demnach wurde das Projekt noch weit bis in den Wahlkampf 2016 hinein verfolgt - anders als von Cohen ursprünglich angegeben. (Mehr dazu lesen Sie hier.)

Schweigegeld für Stormy Daniels

Cohen gab in einem gesondert von den Russland-Ermittlungen bei einer Staatsanwaltschaft in New York geführten Verfahren auch zu, Schweigegeld an die Ex-Pornodarstellerin Stormy Daniels und indirekt mindestens an eine weitere Frau während des Wahlkampfs 2016 gezahlt zu haben.

Beide Frauen geben an, Affären mit Trump gehabt zu haben. Trump bestreitet das. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass Cohen in beiden Fällen "in Abstimmung mit und unter Federführung von" Trump gehandelt hat. Die Staatsanwaltschaft sieht in den Geldflüssen vom Oktober 2016 illegale Wahlkampfbeihilfen.