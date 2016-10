Trump zu Clintons Syrien-Politik "Dann gibt es einen Dritten Weltkrieg"

Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber hat mit einem drastischen Szenario vor einem Wahlsieg seiner demokratischen Konkurrentin gewarnt: "Der Syrienkonflikt wird in einem Dritten Weltkrieg enden, wenn wir auf Hillary Clinton hören", sagte Donald Trump der Nachrichtenagentur Reuters.

Trump spielte damit auf Clintons Syrien-Pläne an, Flugverbotszonen in dem umkämpften Land einzurichten, um Zivilisten zu schützen. Die Verteidigung solcher Zonen könnte Experten zufolge zu einem direkten Konflikt mit Russland führen, das in der Region Luftangriffe fliegt. (Lesen Sie dazu auch eine Kolumne von Jakob Augstein.)

Trump appellierte in dem Interview, sich auf die Bekämpfung des "Islamischen Staats" zu fokussieren und nicht gegen den syrischen Diktator Baschar al-Assad vorzugehen. Sonst kämpfe man nicht mehr nur gegen Syrien, sondern gegen Iran und Russland. "Russland ist eine Nuklearmacht, aber eine, in der die Bomben funktionieren, anders als in anderen Ländern, die nur reden."

Clinton hatte Trump zuletzt als Marionette von Kreml-Chef Wladimir Putin bezeichnet. Zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl führt sie in Umfragen.

Selbst Republikaner unterstützen Clinton mittlerweile. Colin Powell, ehemaliger Vier-Sterne-General und unter George W. Bush Außenminister, sagte am Dienstag auf einer Veranstaltung in New York, er werde die Demokratin wählen.

Sehen Sie hier den Verlauf der Umfragewerte:

In dem Interview teilte Trump auch gegen den amtierenden Präsidenten aus - bezüglich seiner Rolle in Clintons E-Mail-Affäre. Barack Obama hatte in einem Fernsehinterview gesagt, er habe von ihrem privaten E-Mail-Server erst aus den Nachrichten erfahren.

Trump sagte nun, dass aus einer weiteren E-Mail-Veröffentlichung von Wikileaks hervorgehe, dass Obama von der privaten Mails gewusst habe. "Das ist eine große Sache. Das muss untersucht werden", so Trump.