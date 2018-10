US-Präsident als Versöhner in Pittsburgh Trumps ungeliebte Rolle

Es waren zwei Schockmomente in nur wenigen Tagen: Erst verschickte ein glühender Trump-Anhänger Paketbomben an prominenter Kritiker des US-Präsidenten, nur durch Glück wurde dabei niemand verletzt. Dann, am vergangenen Samstag, tötete ein Rechtsradikaler elf Menschen in der "Tree of Life"-Synagoge in Pittsburgh, Pennsylvania.

Die USA erleben erneut Tage voller Gewalt, Angst und Spaltung. Wo findet das nächste Verbrechen statt? Wer ist dann das Ziel? Die jüngere US-Geschichte hat gezeigt: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wieder etwas passiert.

Donald Trump gefällt sich in der Rolle des Angreifers, des Dagegen-Politikers; es ist etwas, das ihm liegt. Im Gegensatz zur Rolle des Versöhners - wie etwa nach der Tragödie von Pittsburgh. Bei solchen Anlässen hat Trump ein Glaubwürdigkeitsproblem.

Als er nun am späten Dienstagnachmittag die "Tree of Life"-Synagoge in Pittsburgh erreicht, haben sich in der Nähe Tausende Menschen zum Protest versammelt. "Trump liebt Nazis", steht auf einem Plakat. Auf einem anderen ist "Trump: Lügen töten" zu lesen. Solch starke Kritik bei einem Kondolenzbesuch ist in den USA ungewöhnlich, selbst für Trump.

Der frostige Empfang liegt wohl auch daran, dass viele Bürger in dem Präsidenten einen Auslöser oder zumindest einen Verstärker für das feindselige Klima im Land sehen. Trump ätzt gegen Migranten, Andersdenkende und Medien - trotz der Paketbomben, trotz des Massakers in der Synagoge, trotz der Aufforderungen, rhetorisch endlich abzurüsten.

Die jüngsten Ideen des Präsidenten zeigen, wie wenig er daran denkt: Gerade erst schickte Trump mehr als 5200 Soldaten an die Grenze zu Mexiko, um das Land vor der "Invasion der Migranten-Karawane" zu schützen, die noch Tausende Kilometer von der US-Grenze entfernt ist. Nur kurz darauf folgte sein neuester Einfall: Er möchte das Geburtsortprinzip abschaffen. So soll es den Kindern von illegalen Einwanderern erschwert werden, in den USA zu bleiben.

Trumps Verhalten ist wenig überraschend. In knapp einer Woche finden die wichtigen Midterm-Wahlen statt und der Republikaner setzt wie beim Wahlkampf 2016 auf das Thema Migration.

Video: Wie Trump den Hass befeuert

Video REUTERS

Trumps Besuch in Pittsburgh war bereits im Vorfeld kritisiert worden. Mitglieder der betroffenen jüdischen Gemeinde hatten in einem offenen Brief mitgeteilt, der Präsident sei in der Stadt nicht willkommen, solange er nicht den weißen Nationalismus umfassend verurteile. Die Unterzeichner sahen in dem Anschlag eine "direkte Zuspitzung" von Trumps "Einfluss".

Tatsächlich sehen sich Juden in den USA laut jüngsten Zahlen zunehmend Beleidigungen, Bedrohungen und Vandalismus ausgesetzt: Die "Anti-Defamation League" zählt jedes Jahr solche Vorfälle mit antisemitischem Hintergrund und hat 2017 einen Anstieg um 57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr festgestellt.

Der Attentäter von Pittsburgh war mit einem halb automatischen Gewehr und mindestens drei weiteren Handfeuerwaffen bewaffnet. Laut Augenzeugen rief er: "Alle Juden müssen sterben!" Nach den Worten von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu handelt es sich um das folgenschwerste antisemitische Verbrechen in der Geschichte der USA.

Absagen für Trump

Mit seinem Beileidsbesuch in Pittsburgh setzte sich Trump nun auch über eine Bitte des dortigen Bürgermeisters hinweg. Bill Peduto hatte gesagt, Trump solle besser mit seinem Besuch warten, bis alle elf Todesopfer beerdigt seien. Die Beisetzungen begannen erst kurz vor Trumps Visite.

Actually... I spent today consoling families of victims and explained this point directly to the White House yesterday. https://t.co/dqvAOaftHU — bill peduto (@billpeduto) 31. Oktober 2018

Mehrere Kongressabgeordnete erklärten, nicht an dem Besuch teilzunehmen, darunter prominente Republikaner wie der Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, oder der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnel. Offiziell äußerten sie sich nicht über die Gründe für die Absagen. Mit nach Pittsburgh reisten aber Finanzminister Steven Mnuchin und der israelische Botschafter in den USA, Ron Dermer.

Begleitet wurde Trump auch von seiner Ehefrau Melania sowie von Tochter Ivanka und Schwiegersohn Jared Kushner - beide sind orthodox-jüdischen Glaubens. Etwa 20 Minuten verbrachten der Präsident und die First Lady in der Synagoge, sie zündeten Kerzen zu Ehren der Todesopfer an. Anschließend legten sie an der provisorischen Gedenkstätte außerhalb des Gotteshauses jeweils eine weiße Blume und einen kleinen Stein vor den Sternen nieder, die an die elf Anschlagsopfer erinnern. Die Niederlegung von kleinen Steinen auf Gräbern ist eine jüdische Tradition.

Die Stille dabei wurde durchbrochen von den Rufen der Demonstranten im Hintergrund: "Kein Hass mehr."