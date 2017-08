Rechte Gewalt in den USA Rabbiner wollen nicht mit Trump telefonieren

US-Präsident Donald Trump ist für seine Reaktion auf die rechtsextremen Ausschreitungen in Charlottesville bereits heftig kritisiert worden, von der Opposition, von seiner eigenen Partei, von Wirtschaftsbossen und Menschen im In- und Ausland. Nun haben sich auch vier der großen Rabbiner-Organisationen in Amerika geäußert - und erklärt, das diesjährige traditionelle Telefonat mit dem US-Präsidenten werde nicht stattfinden.

Trumps Äußerungen zu den rechtsextremistischen Vorfällen in Charlottesville dienten jenen, die "Antisemitismus, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit predigen", erklärten die Organisationen zur Begründung.

In den vergangenen Jahren gab es üblicherweise vor den jüdischen Festen Jom Kippur und Rosch Haschana eine Telefonkonferenz zwischen den Rabbinern und dem amerikanischen Präsidenten. In diesem Jahr war noch kein fester Termin ausgemacht worden - und die Organisationen werden sich auch um keinen bemühen.

Zu den Unterzeichnern der Erklärung zählen die 1889 gegründete Central Conference of American Rabbis, die Rabbinical Assembly, die Reconstructionist Rabbinical Association und das Religious Action Center of Reform Judaism. Sie verurteilten Trumps Äußerungen, nach denen "mehrere Seiten" in Charlottesville Gewalt verübt hätten. Stattdessen sei sie aber von "Nazis, Anhängern der Überlegenheit der Weißen und der sogenannten Alt-Right-Bewegung ausgegangen", erklärten die Rabbiner-Organisationen.

"Der in Charlottesville beobachtete Antisemitismus war erschreckend", sagte die Leiterin der Reconstructionist Rabbinical Association, Elyse Wechterman, dem Sender CNN. Trump verweigere seit dem Präsidentschaftswahlkampf eine Distanzierung von "Antisemiten und Rassisten aller Art".

In Charlottesville war Mitte August eine Frau getötet worden, als ein Neonazi sein Auto offenbar absichtlich in eine Gruppe von Gegnern eines Aufmarschs von Rechtsextremen steuerte. Zahlreiche Menschen wurden verletzt. Trump hatte zuletzt während einer Rede in Phoenix seine Reaktion auf die rechte Gewalt verteidigt.